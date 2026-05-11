RC Lens Mercato : un nouveau Jonathan Clauss dans le viseur de Jean-Louis Leca ?

Le RC Lens est associé à la situation de William Mikelbrencis, latéral droit français de 22 ans en pleine ascension à Hambourg. Libre et courtisé en Ligue 1 comme à l’étranger, il pourrait incarner une opportunité stratégique pour le directeur sportif Jean-Louis Leca.

Le nom de William Mikelbrencis circule avec insistance sur le marché des transferts. Formé au FC Metz (où il a connu un certain Matthieu Udol), puis parti très jeune tenter l’aventure en Allemagne, le latéral droit du Hambourg SV s’est imposé comme un joueur fiable de Bundesliga, capable d’évoluer aussi bien dans un rôle de piston que plus haut dans le couloir.

Selon des informations de Foot Mercato, un club du top 6 de Ligue 1 suit de près son dossier. Et dans ce contexte, le RC Lens apparaît comme un candidat crédible, fidèle à sa politique de recrutement intelligente, tournée vers les jeunes talents à fort potentiel de progression. Un recrutement qui rappellerait celui de Jonathan Clauss à l’été 2020, lui qui était arrivé libre en provenance de l’Arminia Bielefeld… en Allemagne. Pour rappel, Saud Abdulhamid n’est pas encore sûr de rester au RCL.

Un joueur moderne, intense et très actif offensivement

L’intérêt lensois pour Mikelbrencis s’explique aussi par son profil très compatible avec les exigences de la philosophie artésienne : intensité, volume de jeu et projection rapide.

D’après une analyse du site Data Scout de ses performances, le latéral droit français se distingue par une activité offensive importante et une capacité à peser régulièrement dans les phases de construction. Il se montre notamment très impliqué dans la création d’occasions, multipliant les tentatives de dribbles et les courses balle au pied pour faire avancer son équipe. Sa capacité à amener le ballon dans les zones dangereuses et à centrer fréquemment en fait un joueur constamment orienté vers l’offensive. Il est également très engagé dans les duels, aussi bien offensifs que défensifs, et n’hésite pas à chercher la profondeur pour créer du danger dans le dos des défenses adverses. Son profil repose enfin sur une bonne capacité à accélérer avec le ballon, ce qui lui permet de casser des lignes dans les transitions rapides.

Ce mélange d’activité, de projection et d’engagement correspond parfaitement au profil d’un latéral moderne, capable d’apporter du danger de manière constante dans son couloir, un critère essentiel dans le système mis en place à Lens.

Un joueur encore perfectible, mais à fort potentiel

Si son profil séduit, William Mikelbrencis reste néanmoins un joueur encore en développement, avec plusieurs axes de progression clairement identifiés. Sur le plan offensif, il manque encore d’efficacité dans la zone de vérité, avec une finition limitée et une nécessité de multiplier les tentatives pour être décisif. Sa qualité de passe vers l’avant, notamment dans les derniers mètres ou dans la surface adverse, reste irrégulière et génère encore du déchet. Son jeu vers l’avant est parfois trop prudent, avec une participation encore insuffisante dans le dernier tiers du terrain.

Sur le plan athlétique, sa vitesse de pointe et son volume de course peuvent encore progresser pour répondre pleinement aux exigences du très haut niveau. Enfin, son rendement statistique montre un ratio actions décisives / occasions créées encore perfectible, signe d’un joueur qui doit encore franchir un cap dans la dernière passe et la finition.

Lens face à la concurrence européenne

Le RC Lens n’est pas seul sur le dossier. Plusieurs clubs suivent également le joueur selon FM, notamment Schalke 04, le Borussia Mönchengladbach, Gérone et Parme. Mais le projet lensois, basé sur la progression et le temps de jeu, pourrait jouer un rôle déterminant.

Dans un contexte où le club artésien cherche à anticiper certains départs et à renforcer ses couloirs, Mikelbrencis représente une option cohérente : jeune, expérimenté à l’étranger et déjà habitué à un football exigeant.

Un pari cohérent avec la stratégie lensoise

Le RC Lens a souvent réussi ses paris sur des profils encore en construction, capables de franchir un cap dans un environnement structuré. L’arrivée potentielle de Mikelbrencis s’inscrirait dans cette logique : recruter avant l’explosion.

Son profil hybride (latéral / milieu droit), sa capacité à répéter les efforts et son expérience en Bundesliga en font un candidat sérieux pour renforcer la rotation… voire plus, à moyen terme.