Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Adrien Thomasson sur le départ, le RC Lens vise un remplaçant au nez et à la barbe du Toulouse FC au mercato estival.

Le mercato du RC Lens commence à prendre forme. Alors que le départ d’Adrien Thomasson semble désormais se préciser, les dirigeants lensois activent déjà plusieurs pistes pour préparer sa succession. Et un nom venu de Bulgarie revient avec insistance : Akram Bouras (24 ans).

Le RC Lens et Toulouse à la lutte

Selon le média bulgare Gol.bg, le Toulouse FC aurait déjà transmis une offre pour le milieu du Levski Sofia. Mais le RC Lens surveillerait également le dossier de très près et aurait multiplié les observations ces dernières semaines. Les deux clubs auraient notamment supervisé le joueur lors du derby remporté face au CSKA Sofia (3-1), une rencontre durant laquelle Bouras s’était particulièrement illustré avec un but important.

Arrivé en Bulgarie l’été dernier en provenance du MC Alger pour environ 300 000 euros, Akram Bouras a rapidement changé de dimension. Le milieu algérien de 24 ans s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers du championnat bulgare avec :

27 matchs disputés

3 buts

4 passes décisives

un titre de champion de Bulgarie

Sa valeur est désormais estimée à environ 1,2 million d’euros.

Un profil compatible avec le RC Lens

Polyvalent, capable de récupérer, projeter et participer au jeu offensif, Bouras correspond au type de milieu souvent recherché par le RC Lens ces dernières saisons. Dans un contexte où Adrien Thomasson pourrait quitter le club, son profil apparaît comme une piste crédible pour renforcer l’entrejeu tout en conservant une certaine intensité dans le jeu.

Le TFC entretient toutefois de bonnes relations avec le Levski Sofia et garde notamment un excellent souvenir du transfert de Stijn Spierings en 2020, réalisé à moindre coût depuis le club bulgare. Un détail qui pourrait compter dans les discussions mais les supporters du RC Lens se rappellent que ce dernier a aussi porté le maillot artésien… avec le succès qu’on connaît…