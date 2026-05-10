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FRANCE

RC Lens Mercato : un club de Ligue 1 tente le coup pour Mamadou Sangaré ! 

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 16:20
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Le RC Lens en fusion
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Courtisé par plusieurs clubs, notamment en Angleterre, Mamadou Sangaré est aussi sur les tablettes d’un club de Ligue 1.

Arrivé au RC Lens à l’été 2025, Mamadou Sangaré s’est imposé en quelques mois comme l’un des milieux les plus impressionnants de Ligue 1. À seulement 23 ans, l’international malien a complètement changé de dimension cette saison, au point d’attirer désormais plusieurs cadors européens.

Liverpool très attentif à Sangaré

Selon Jeunes Footeux, et comme déjà indiqué, Liverpool suit de très près le milieu lensois. Le profil du joueur plaît énormément en Angleterre grâce à sa puissance, sa capacité à récupérer des ballons et son activité dans les transitions.

Le club anglais verrait en lui une option crédible pour préparer l’avenir de son milieu de terrain, alors que plusieurs cadres pourraient quitter le projet dans les prochains mois.

L’OGC Nice également sur le coup

Mais Liverpool est loin d’être seul dans ce dossier. D’après Africafoot, Chelsea FC surveille également l’évolution de Sangaré. En France, l’OGC Nice aimerait aussi tenter sa chance. Le club azuréen considère le Lensois comme une opportunité majeure pour renforcer son entrejeu avec un joueur déjà parfaitement adapté à la Ligue 1.

Face à cet intérêt grandissant, le RC Lens a déjà fixé ses conditions. Sous contrat jusqu’en 2030, Mamadou Sangaré n’est absolument pas considéré comme un joueur à vendre dans l’immédiat. Les dirigeants lensois réclameraient au minimum 50 millions d’euros pour ouvrir des discussions. Une somme énorme qui montre à quel point le club croit au potentiel du joueur et souhaite éviter un départ précipité.

Un dossier qui peut exploser cet été

Pour l’instant, aucun club n’a encore transmis d’offre officielle. Les prétendants en sont surtout à la phase d’observation et de collecte d’informations techniques. Mais au rythme où progressent les performances du milieu malien, sa valeur pourrait encore grimper dans les prochains mois.

Une chose est sûre : Mamadou Sangaré est en train de devenir l’un des joueurs les plus convoités du championnat, et le RC Lens sait déjà qu’il tient un actif stratégique majeur pour son avenir sportif… et financier.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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