Stade Rennais Mercato : les Pinault préparent un été explosif, Haise déjà sous pression !

Après la vague de départs à la formation qui a médusé une frange des supporters, le Stade Rennais prépare un mercato dingue. Le Stade Rennais s’apprête à vivre un été particulièrement agité. Après une période déjà marquée par des mouvements importants au sein de la formation, le club breton semble prêt à accélérer encore davantage sur le mercato. Et cette fois, l’ampleur des changements annoncés pourrait être considérable.

Selon Foot Mercato, il faut s’attendre à « beaucoup de mouvements » du côté du Stade Rennais, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Une dynamique qui confirme une volonté de remodeler en profondeur l’effectif.

Une révolution en cours au Stade Rennais

En interne, la famille Pinault pousserait pour donner un nouvel élan au projet sportif. L’objectif serait de renforcer l’équipe tout en ajustant certains éléments jugés en dessous des attentes ou en fin de cycle. Ce chantier pourrait transformer en profondeur la structure de l’effectif, avec plusieurs départs déjà envisagés et des recrues ciblées pour hausser le niveau global de l’équipe.

Dans ce contexte, Franck Haise est pleinement conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend. Le coach rennais va devoir composer avec un groupe potentiellement très différent à la reprise, tout en intégrant rapidement les nouveaux éléments. La cohésion et l’équilibre de l’équipe seront des enjeux majeurs dans les premières semaines de préparation.

Un mercato qui s’annonce intense

Le Stade Rennais semble donc prêt à entrer dans une phase de transition forte, avec l’ambition de rester compétitif malgré les changements. Mais ce type de mercato comporte toujours une part d’incertitude, notamment en termes d’adaptation et de résultats immédiats. Les supporters, eux, oscillent entre excitation et inquiétude face à ce possible grand bouleversement. Une chose est certaine : le Stade Rennais s’avance vers un été décisif, où chaque décision pourrait avoir un impact majeur sur la saison à venir. Reste une dernière inconnue : jouer une coupe d’Europe ou pas ?

Au sujet d’Esteban Lepaul, courtisé mais qui se verrait bien rester au Stade Rennais cet été, la bonne nouvelle pourrait venir des Bleus… où Djibril Cissé milite pour sa sélection en Coupe du Monde. « Aujourd’hui, je le mets devant Randal Kolo Muani, a-t-il analysé dans L’Équipe. Moi, j’ai un faible pour Estéban, et ça mettrait la Ligue 1 en avant aussi. Ce n’est que mon avis et des gens me prendront pour un fou, mais je ne dis pas ça pour faire plaisir. Il mérite. Dans un groupe de 25 ou 26, moi, Djibril Cissé, sélectionneur, je le prends. » Didier Deschamps tranchera très bientôt…

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)