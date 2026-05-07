Stade Rennais Mercato : le futur club d’Estéban Lepaul est connu !

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Stade Rennais, Estéban Lepaul s’impose comme l’un des attaquants les plus en vue de Ligue 1… et il a tranché pour son avenir !

Avec 19 buts inscrits en Ligue 1, Estéban Lepaul domine le classement des buteurs et s’affirme comme une des révélations de la saison. Régulier et décisif, il a notamment marqué 10 buts en 2026, ce qui en fait le meilleur buteur français dans les cinq grands championnats sur cette période.

Son influence dépasse les statistiques : il est devenu un élément central du dispositif rennais, impliqué dans une grande partie des buts de son équipe et capable d’enchaîner les performances de haut niveau.

Un joueur courtisé mais déjà tourné vers l’Europe

Forcément, ce niveau attire les convoitises. Plusieurs clubs européens surveillent de près son évolution, notamment après ses performances régulières et sa montée en puissance.

Recruté pour environ 13,5 millions d’euros, Lepaul voit désormais sa valeur grimper rapidement sur le marché des transferts.

Une déclaration claire sur son avenir

À la veille du dernier match de la saison au Roazhon Park contre le Paris FC, le joueur a tenu un discours très net en conférence de presse, comme rapporté par Ouest-France.

Il affirme son projet avec le club breton :

« Mon avenir sera rennais. Il y a des objectifs qui j’espère seront réalisés, et la prochaine étape pour moi sera de réaliser une saison complète avec un club qui joue l’Europe. Tout colle pour rester et faire une saison à 40-42 matches avec l’Europe. »

Une déclaration qui illustre une volonté de continuité, mais aussi d’ambition européenne.

L’Europe comme étape clé de progression

Lepaul insiste sur un point essentiel : la confirmation au plus haut niveau passe par la Coupe d’Europe.

« Il faut confirmer dans une saison européenne pour valider et montrer qu’on est capable de durer encore plus. »

Avec Rennes en course pour une qualification européenne, le timing semble idéal pour prolonger son ascension au sein du club.

Un dernier match décisif avant l’été

Le Stade Rennais disputera son dernier match à domicile contre le Paris FC, avec un enjeu majeur : une qualification européenne directe. Un scénario parfait pour un joueur qui souhaite continuer dans un projet ambitieux, mais qui ne devrait normalement pas faire partie de la liste de l’équipe de France cet été pour le Mondial.

Lepaul, lui, veut conclure sa saison sur une note forte avant de basculer vers une nouvelle étape de sa carrière… sous le maillot rouge et noir.