Real Madrid : un taulier envoyé à l’hôpital après une nouvelle bagarre, Mbappé mort de rire !

Le climat devient irrespirable au sein du Real Madrid. Après une première altercation révélée mercredi, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se seraient de nouveau violemment affrontés à l’entraînement.

Le vestiaire du Real Madrid traverse l’une des périodes les plus tendues de l’ère récente. À quelques jours d’un Clasico capital face au FC Barcelone, plusieurs incidents internes viennent fragiliser un groupe déjà sous pression après une saison compliquée.

Selon les informations de Marca relayées par plusieurs médias, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont une nouvelle fois accrochés ce jeudi lors d’un entraînement à Valdebebas. La dispute aurait rapidement dégénéré, nécessitant l’intervention de plusieurs membres du staff et de joueurs présents sur place.

Valverde à l’hôpital

D’après Marca, ce nouvel affrontement aurait été jugé « bien pire » que celui survenu la veille. Le média madrilène évoque même un transfert de Federico Valverde à l’hôpital après la bagarre, tandis qu’El Chiringuito affirme que le milieu uruguayen aurait reçu plusieurs points de suture.

La tension entre les deux hommes couvait déjà depuis mercredi. Marca révélait alors qu’un simple duel à l’entraînement avait provoqué « l’un des échanges les plus houleux jamais vus à Valdebebas ». Les deux milieux de terrain se seraient bousculés et insultés avant que l’altercation ne se poursuive dans les vestiaires.

Mbappé en forme

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte particulièrement explosif au Real Madrid. Ces derniers jours, la presse espagnole a également évoqué un accrochage entre Antonio Rüdiger et Álvaro Carreras, ainsi que les critiques entourant l’escapade italienne de Kylian Mbappé. Ce dernier a d’ailleurs été filmé à sa sortie de l’entraînement… tout sourire. Une attitude qui tranche avec le contexte actuel au club…

Face à cette accumulation d’incidents, la direction madrilène aurait convoqué une réunion de crise en urgence afin d’éviter une implosion totale du vestiaire avant le choc contre le Barça. Sans aucun doute, l’inquiétude grandit autour de l’état mental du groupe d’Arbeloa, alors que les Merengues devraient terminer la saison sans aucun trophée.