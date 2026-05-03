Espanyol – Real Madrid : la compo d’Arbeloa est connue !

Voici les compositions officielles du match de la 34e journée de Liga entre l’Espanyol Barcelone et le Real Madrid.

Privé de Kylian Mbappé, touché à la cuisse et incertain pour la fin de saison, le Real Madrid se déplace ce dimanche (21h) sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, à une semaine du dernier Clasico de la saison face au FC Barcelone. À une heure du coup d’envoi, les compositions officielles alignées par Álvaro Arbeloa et Manolo González sont désormais connues.

Les compos officielles

Espanyol : Dmitrovic – El Hilali, R. Sanchez, Calero, Cabrera, Romero – Urko, Exposito – Terrats, Dolan, Fernandez.

Real Madrid : Lunin – Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy – Tchouameni, Valverde, Pitarch, Bellingham – Diaz, Vinicius.