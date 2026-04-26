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Real Madrid : Vinicius a infligé une humiliation silencieuse à Mbappé

Par William Tertrin - 26 Avr 2026, 18:30
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Kylian Mbappé et Vinicius Jr célébrant un but du Real Madrid.

Une nouvelle révélation concernant Vinicius et Kylian Mbappé risquerait bien de secouer le vestiaire du Real Madrid.

Une nouvelle information relayée sur les réseaux sociaux sortie par le journaliste Pablo Gallego du Journal du Real enflamme la sphère du Real Madrid. Selon ces échos, une partie importante du vestiaire madrilène aurait une préférence claire dans la dynamique humaine du groupe : certains joueurs seraient davantage enclins à “aller à la guerre” avec Vinicius plutôt qu’avec Kylian Mbappé.

Une formulation forte qui traduit surtout une idée de cohésion et d’adhésion émotionnelle au collectif, plus qu’un conflit ouvert entre les deux stars.

Mbappé perçu comme plus isolé ?

Toujours selon ces rumeurs, Kylian Mbappé serait davantage isolé dans le vestiaire, sans pour autant que cela signifie une rupture ou une mauvaise ambiance généralisée.

Ce type d’analyse s’inscrit dans un contexte déjà largement commenté depuis plusieurs mois autour du Real Madrid, où la cohabitation entre plusieurs leaders offensifs (Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham) alimente régulièrement les débats tactiques et humains.

Certains médias espagnols ont déjà évoqué par le passé des ajustements de hiérarchie ou de rôle au sein de l’attaque madrilène, sans qu’aucune confirmation officielle du club ne vienne valider ces interprétations.

Une rivalité surtout tactique et médiatique

Au-delà des rumeurs de vestiaire, de nombreux analystes estiment que la vraie question reste tactique :

  • Vinicius et Mbappé occupent des zones similaires
  • Leur complémentarité naturelle est souvent discutée
  • Le Real doit équilibrer ses forces offensives autour de plusieurs stars majeures

Des articles récents soulignent d’ailleurs que cette association reste encore en construction et dépend fortement des choix d’organisation de l’équipe.

Une gestion de vestiaire sous haute tension médiatique

Dans les faits, le Real Madrid reste habitué à gérer des vestiaires composés de plusieurs superstars. Mais la médiatisation constante autour de Mbappé et Vinicius amplifie chaque rumeur, chaque geste, chaque interprétation.

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