Real Madrid : Vinicius Jr fait d’incroyables révélations sur Kylian Mbappé !

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 16:00
Vinicius a révélé comment, chaque été, il jouait les ambassadeurs officieux du Real Madrid pour attirer les plus grands talents. Dont Kylian Mbappé.

Vinicius Jr ne l’a jamais caché : voir Kylian Mbappé sous le maillot blanc était son objectif personnel. « Chaque été, je lui écrivais : ‘Quand est-ce que tu viens ? J’étais son agent. J’ai fait la même chose avec Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir une meilleure chance de gagner », a-t-il expliqué, sourire aux lèvres, dans un Podcast avec le streamer Ibai Llanos sur sa chaîne Youtube. Insistant, persuasif, le Brésilien a multiplié les messages, jouant la carte de la proximité, alors que la rumeur veut que la relation entre Mbappé et lui soit plutôt tendue.

Ce rôle d’ambassadeur s’étend bien au-delà de la star française. Vinicius l’assume aussi avec Jude Bellingham, dont l’intégration a été scrutée par tous les observateurs du club, parfois même entachée de rumeurs autour de Bellingham dans la tourmente au Real Madrid. Pour Vinicius, attirer ce genre de joueurs relève autant du rêve personnel que de la stratégie de vestiaire.

Vinicius joue les agents au Real Madrid

L’arrivée de Mbappé n’a pas rebattu toutes les cartes, mais elle a renforcé un cercle rapproché : « Nous passons plus de temps ensemble qu’avec nos familles. Nous devons entretenir de bonnes relations », souligne Vinicius. Le quatuor formé avec Mbappé, mais aussi Camavinga et Mendy transpirerait selon lui la complicité et le vestiaire madrilène avance donc soudé, notamment face aux pressions extérieures. Qui l’aurait imaginé ?

Ambitions nationales : Vinicius, la Coupe du monde et l’effet Ancelotti

Par ailleurs, Vinicius n’en démord pas : sa prochaine montagne, c’est la Coupe du monde 2026. « J’ai gagné beaucoup de choses, mais je veux continuer. Cette année, j’espère décrocher notre sixième étoile avec le Brésil », confie-t-il, alors que depuis quelques mois, un nouveau facteur galvanise la Seleção : Carlo Ancelotti. « Il a transformé l’équipe. Nous jouons mieux, nous sommes plus heureux et plus détendus. Son arrivée est la meilleure chose qui me soit arrivée », reconnaît un Vinicius aussi touché qu’admiratif. Le coach italien, déjà pilier du vestiaire madrilène, a importé son approche humaine : « Il pourrait être mon grand-père. Chaque fois qu’il m’appelle, il me dit qu’on va gagner la Coupe du monde. »

