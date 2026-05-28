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Real Madrid Mercato : José Mourinho pousse pour un transfert à 60 M€ au PSG

Par William Tertrin - 28 Mai 2026, 23:30
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L'entraîneur du Benfica, José Mourinho, en conférence de presse.

José Mourinho pousserait le Real Madrid à envisager un départ d’Éder Militão, fragilisé par ses blessures, alors que le PSG suit de près la situation.

Selon des informations rapportées par El Nacional, José Mourinho, futur coach du Real Madrid, recommanderait en interne une restructuration défensive incluant la possible vente d’Éder Militão.

L’entraîneur portugais estimerait que les blessures à répétition du défenseur brésilien compromettent sa régularité et sa fiabilité sur le long terme, poussant ainsi la direction madrilène à envisager une opération financière avant une éventuelle dévaluation du joueur.

Le PSG passe à l’action, Madrid fixe ses conditions

Dans le même temps, le PSG serait entré dans la danse pour profiter de la situation. Le club parisien, à la recherche de renforts défensifs, aurait manifesté un intérêt concret pour Militão et formulé une première offre d’environ 35 millions d’euros.

Une proposition immédiatement repoussée par le Real Madrid, qui ne souhaite pas négocier en dessous d’une valorisation fixée à 60 millions d’euros pour son défenseur central.

Un joueur clé mais fragilisé par les blessures

Arrivé en 2019 en provenance du FC Porto, Éder Militão s’est imposé comme un élément important de la défense madrilène, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit.

Cependant, son parcours récent est marqué par de graves blessures, notamment plusieurs ruptures du ligament croisé, qui ont fortement limité son temps de jeu et soulevé des interrogations sur sa condition physique à long terme.

Un dossier mercato sous tension

Entre un Mourinho qui pousserait à une décision stratégique, un PSG prêt à investir mais encore loin des exigences madrilènes, et un joueur dont la situation physique interroge, le dossier Militão pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato estival.

Pour l’heure, le Real Madrid campe sur sa position : pas de départ sans une offre jugée à la hauteur de la valeur du défenseur brésilien.

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