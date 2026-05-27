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FRANCE

RC Lens : les Sang et Or ont ridiculisé le PSG avant la finale contre Arsenal ! 

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 22:00
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Le RC Lens au sommet

Alors que le PSG s’apprête à affronter Arsenal en finale de la Ligue des Champions, le RC Lens lui a donné une leçon en Coupe de France.

C’est un chiffre qui fait parler bien au-delà de la Coupe de France. Le RC Lens a réalisé une performance d’audience impressionnante lors de sa finale face à l’OGC Nice (3-1), confirmant sa capacité à mobiliser massivement le public français lors des grands rendez-vous.

Le RC Lens a botté les fesses du PSG

La rencontre a rassemblé 4,06 millions de téléspectateurs sur France 2, avec un pic à 5,3 millions au moment du coup de sifflet final. Une performance qui en fait le programme le plus suivi de la soirée avec une part d’audience de 24,7 %. À titre de comparaison, la finale de Coupe de France disputée par le PSG face au Stade de Reims la saison précédente avait réuni 2,96 millions de téléspectateurs. L’écart est net et relance la question de l’attractivité des différents clubs français sur les grands rendez-vous.

Paris prépare sa finale contre Arsenal 

Alors que le PSG s’apprête à affronter Arsenal en finale de Ligue des Champions, ce type de comparaison nourrit le débat autour de la popularité réelle des clubs en France. Le RC Lens confirme de son côté sa capacité à fédérer largement, porté par une identité forte et un public très mobilisé. Si le PSG reste la vitrine européenne du football français, le RC Lens continue de s’imposer comme un club à forte dimension populaire, capable de générer des audiences importantes au niveau national.

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