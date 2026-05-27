RC Lens Mercato : un club européen vient menacer l’avenir de Saint-Maximin

Alors que Allan Saint-Maximin est en fin de contrat au RC Lens, un autre club s’est positionné pour attirer l’attaquant.

Le mercato autour d’Allan Saint-Maximin s’accélère, mais le RC Lens n’a clairement pas dit son dernier mot. Si Venezia a entamé des discussions concrètes avec l’entourage de l’ailier français pour un transfert en Serie A, le club artésien entend bien défendre ses intérêts dans ce dossier devenu stratégique.

Venezia tente un coup ambitieux

Selon plusieurs sources concordantes, dont Trivenetogoal, Venezia cherche à frapper un grand coup en recrutant Saint-Maximin pour renforcer son secteur offensif. Le club italien, promu en Serie A et en quête de créativité et de percussion, voit en lui un profil capable de dynamiter une défense.

Mais le dossier reste ouvert et dépend fortement de la situation contractuelle du joueur.

Lens ne veut pas perdre son dynamiteur

Arrivé en début d’année 2026 à Lens, Saint-Maximin s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif lensois, apportant vitesse, dribble et déséquilibre dans le couloir offensif (4 buts et 3 passes dé en 13 matchs). Une montée en puissance qui a convaincu la direction sportive de ne pas fermer la porte à une prolongation.

En interne, le RC Lens voudrait assurément prolonger l’aventure, mais reste à connaître la position de l’ancien joueur de Newcastle, qui a dû diviser son salaire par 10 pour signer. L’idée serait de sécuriser un joueur capable de peser dans les ambitions européennes du club, notamment dans une saison où Lens va retrouver la Ligue des Champions.

Un dossier encore totalement ouvert

Entre l’intérêt concret de Venezia et la volonté lensoise de prolonger son joueur, l’avenir de Saint-Maximin reste incertain. Le joueur, lui, pourrait être tenté par un nouveau défi à l’étranger, mais Lens dispose d’arguments sportifs solides pour le convaincre de rester dans un projet déjà bien installé.