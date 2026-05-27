À LA UNE DU 27 MAI 2026
[09:00]ASSE – OGC Nice : les Verts et les Aiglons ont livré un match historiquement nul !
[08:00]RC Lens Mercato : un club européen vient menacer l’avenir de Saint-Maximin
[07:00]ASSE – OGC Nice : Montanier distribue les bons points et se paye M. Bastien !
[06:00]ASSE-OGC Nice (0-0) : les notes des Verts
[00:00]RC Lens : la compagne de Thomasson a brisé le coeur du peuple sang et or 
[23:00]OM Mercato : scénario catastrophe activé pour éviter une facture énorme à McCourt
[22:40]ASSE – OGC Nice (0-0) : les Verts butent sur les Aiglons dans un match soporifique
[22:20]RC Lens Mercato : une révélation de Ligue 2 pour remplacer Malang Sarr ?
[22:00]Mercato : un ancien du RC Lens met un vent à l’OM et au LOSC
[21:40]Stade Rennais : de Tavernost déjà prêt à surveiller Pouille après ses dérives au RC Lens ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : un club européen vient menacer l’avenir de Saint-Maximin

Par William Tertrin - 27 Mai 2026, 08:00
💬 Commenter

Alors que Allan Saint-Maximin est en fin de contrat au RC Lens, un autre club s’est positionné pour attirer l’attaquant.

Le mercato autour d’Allan Saint-Maximin s’accélère, mais le RC Lens n’a clairement pas dit son dernier mot. Si Venezia a entamé des discussions concrètes avec l’entourage de l’ailier français pour un transfert en Serie A, le club artésien entend bien défendre ses intérêts dans ce dossier devenu stratégique.

Venezia tente un coup ambitieux

Selon plusieurs sources concordantes, dont Trivenetogoal, Venezia cherche à frapper un grand coup en recrutant Saint-Maximin pour renforcer son secteur offensif. Le club italien, promu en Serie A et en quête de créativité et de percussion, voit en lui un profil capable de dynamiter une défense.

Mais le dossier reste ouvert et dépend fortement de la situation contractuelle du joueur.

Lens ne veut pas perdre son dynamiteur

Arrivé en début d’année 2026 à Lens, Saint-Maximin s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif lensois, apportant vitesse, dribble et déséquilibre dans le couloir offensif (4 buts et 3 passes dé en 13 matchs). Une montée en puissance qui a convaincu la direction sportive de ne pas fermer la porte à une prolongation.

En interne, le RC Lens voudrait assurément prolonger l’aventure, mais reste à connaître la position de l’ancien joueur de Newcastle, qui a dû diviser son salaire par 10 pour signer. L’idée serait de sécuriser un joueur capable de peser dans les ambitions européennes du club, notamment dans une saison où Lens va retrouver la Ligue des Champions.

Un dossier encore totalement ouvert

Entre l’intérêt concret de Venezia et la volonté lensoise de prolonger son joueur, l’avenir de Saint-Maximin reste incertain. Le joueur, lui, pourrait être tenté par un nouveau défi à l’étranger, mais Lens dispose d’arguments sportifs solides pour le convaincre de rester dans un projet déjà bien installé.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot