ASSE – OGC Nice (0-0) : les Verts butent sur les Aiglons dans un match soporifique

L’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice se sont neutralisés (0-0) lors du match aller des barrages d’accession à la Ligue 1, disputé dans un stade Geoffroy-Guichard bouillant.

Le début de rencontre est assez fermé, avec deux équipes prudentes qui se jaugent. Saint-Étienne tente de prendre l’initiative par des frappes lointaines, notamment via Boakye et Cardona, mais sans réellement inquiéter le gardien niçois. Nice, de son côté, joue plus en bloc bas et cherche surtout à contrer, sans se montrer très dangereux non plus.

La première mi-temps est marquée par quelques situations litigieuses, notamment une action où la VAR intervient sans finalement accorder de penalty pour une intervention de Oppong sur Gadegbeku, puis un pied haut de Stassin sur Oppong qui ne débouche pas non plus sur une sanction. À la pause, le score reste logiquement vierge.

En seconde période, le scénario reste similaire : peu d’occasions franches, beaucoup de duels et de difficultés à créer du danger dans les 30 derniers mètres. Saint-Étienne montre un léger mieux avec quelques tentatives de Davitashvili ou Bernauer, mais sans précision suffisante.

Les changements de part et d’autre (Cardona remplacé, entrée de Tardieu, Ferreira, Duffus…) n’inversent pas la tendance. Malgré une fin de match un peu plus animée et plusieurs corners, aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence, avec un match qui s’est conclu sans aucun tir cadré de chaque côté.

Tout se jouera donc au match retour à Nice vendredi, à huis clos.