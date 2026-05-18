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FRANCE

RC Lens Mercato : une énorme nouvelle tombe pour l’avenir de Saint-Maximin !

Par William Tertrin - 18 Mai 2026, 21:40
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Arrivé cet hiver pour relancer sa carrière, Allan Saint-Maximin devrait poursuivre l’aventure avec le RC Lens !

Auteur d’une seconde partie de saison très convaincante sous les couleurs sang et or, Allan Saint-Maximin devrait prolonger au RC Lens. D’après les informations dévoilées par Lens Foot, le club artésien et l’ancien joueur de Newcastle auraient trouvé un accord autour d’un nouveau bail d’un an, assorti d’une année en option.

Arrivé libre au mercato hivernal après son départ du Club América, l’ailier de 29 ans n’avait initialement signé que pour six mois, jusqu’en juin 2026. Mais ses performances (4 buts et 3 passes dé en 12 matchs) et son impact dans le groupe de Pierre Sage ont rapidement convaincu les dirigeants lensois de poursuivre l’aventure.

Utilisé comme véritable dynamiteur en sortie de banc, Saint-Maximin a apporté percussion, vitesse et créativité dans le sprint final. Malgré un temps de jeu limité au départ, l’ancien international Espoirs français a su se montrer décisif.

Un très gros coup du RC Lens

Au-delà de l’aspect sportif, le joueur s’est également montré très élogieux envers l’environnement lensois ces derniers mois. Dans plusieurs déclarations récentes, il évoquait notamment “un club famille” et un cadre idéal pour son entourage, laissant clairement entendre qu’une prolongation était envisageable.

Cette future signature représenterait un joli coup pour le RC Lens, qui sécuriserait un profil capable de faire basculer des rencontres grâce à ses qualités de un contre un et son expérience du très haut niveau, acquise notamment en Premier League avec Newcastle.

Avec cette prolongation, les Sang et Or enverraient aussi un signal fort avant le mercato estival : malgré une politique salariale surveillée de près, Lens entend conserver ses éléments capables d’apporter une vraie différence offensive.

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