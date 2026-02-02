À LA UNE DU 2 FéV 2026
[23:00]ASSE : Guillou émet des doutes et liste les chantiers inquiétants de Montanier 
[22:39]Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Nordin
[22:30]OM : comment l’OL a amplifié la crise et les tensions à Marseille
[22:10]Real Madrid, PSG Mercato : c’est fait pour Upamecano !
[21:51]FC Barcelone : Laporta se sert de Flick pour l’élection présidentielle
[21:40]OM Mercato : Nnadi officialisé
[21:26]ASSE Mercato : le départ d’Ekwah finalisé sur le gong !
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
[20:21]ASSE Mercato : Le Cardinal, c’est fait !
RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 20:43
💬 Commenter
Allan Saint-Maximin faisant un passement de jambes.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le RC Lens a attendu la clôture du mercato hivernal pour officialiser l’arrivée d’Allan Saint-Maximin (29 ans) pour six mois.

Nouveau coup de force de Jean-Louis Leca, nouvelle masterclass du service communication du RC Lens ! Le club artésien a attendu que le mercato hivernal soit terminé pour officialiser l’arrivée d’Allan Saint-Maximin. L’ailier de 29 ans, libre après la résiliation de son contrat avec l’América de Mexico, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Formé à l’AS Saint-Etienne et passé par une demi-douzaine de clubs, le droitier va tenter de relancer une carrière qui bat de l’aile depuis son départ de Newcastle en 2023.

Pour présenter celui qui est connu pour sa vitesse, le RC Lens a ressorti un vieil épisode de Bip Bip et le Coyotte. Celui-ci se déroulait dans une mine et, bien évidemment, le Coyotte a fini par se faire exploser en allumant une étincelle au milieu de cartons de dynamites ! A la fin du clip, accompagné de la célèbre musique du dessin animé des Looney Tunes, Saint-Maximin s’est retourné et a lâché « Bip Bip » dans un grand sourire.

