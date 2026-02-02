Le retour de Saud Abdulhamid en Arabie saoudite n’aurait jamais été envisagé par la direction du RC Lens. De toute façon, Cristiano Ronaldo bloque le mercato local en raison d’un énième caprice !

Evoqué il y a quelques jours, le départ de Saud Abdulhamid ne serait pas d’actualité, alors qu’il ne reste plus que quelques minutes avant la clôture du marché des transferts en France. La presse saoudienne a spéculé sur un retour du latéral droit dans le championnat local. Soi-disant que le joueur, prêté par la Roma, était enthousiaste à l’idée de revenir sur ses terres. Cela aurait été possible car, n’ayant pas joué avec les Giallorossi cette saison, il peut porter un autre maillot d’ici juin. Mais la réalité, selon La Voix du Nord, c’est que le RC Lens n’a jamais envisagé de se séparer de son joueur !

CR7 a fait un caprice !

Même s’il joue peu en championnat car il est barré par Ruben Aguilar au poste de piston droit, Abdulhamid fait partie intégrante de la rotation. Preuve en est, il a joué les deux matches de Coupe de France. L’effectif lensois n’est pas suffisamment large pour se permettre un départ à un poste clef comme celui-ci. La rumeur d’un retour d’Abdulhamid en Arabie saoudite a donc fait long feu. Surtout que le mercato local est pour l’instant bloqué par Cristiano Ronaldo !

En effet, le Portugais n’aurait pas apprécié que Karim Benzema soit sur le point de quitter Al-Ittihad pour Al-Hilal. Il faut dire que ce dernier est leader du championnat, juste devant l’équipe de CR7 (Al-Nassr). Désireux de remporter le titre, le quintuple Ballon d’Or a donc décidé de bouder et de manquer le match de sa formation face à Al-Riyad (1-0) ! La Fédération saoudienne a bloqué tous les transferts, même celui de Ngolo Kanté à Fenerbahçe, en attendant que Ronaldo se calme…