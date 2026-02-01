RC Lens Mercato : un dernier gros coup espéré d’ici lundi, des supporters en rêvent

Alors que le mercato se termine ce lundi soir, les supporters du RC Lens rêvent d’un dernier gros coup en attaque. Un joueur que connaît bien Jean-Louis Leca…

C’est une bien triste annonce faite par Allan Saint-Maximin, dont les enfants ont été victime de racisme répété. Le joueur français de 28 ans, a donc décidé de quitter le Mexique et le Club América, où il évoluait depuis l’été dernier. Libre de tout contrat, c’est du côté du RC Lens que son nom est associé. En effet, les supporters lensois voient en lui le renfort idéal pour booster l’attaque des Sang et Or, surtout avec sa connexion privilégiée avec Jean-Louis Leca, l’actuel directeur sportif du club.

Un départ précipité du Mexique pour des raisons personnelles

Allan Saint-Maximin n’a passé que six mois au Club América, où il avait signé en août 2025. Le Français a décidé de rompre son contrat après que ses enfants aient été victimes d’attaques racistes, un incident qui n’était pas isolé. Dans un message poignant sur Instagram, il a déclaré : « Le problème n’est pas la couleur de peau, c’est la couleur des pensées. […] Je me battrai toujours pour protéger les miens. » Ce départ soudain laisse le joueur en quête de stabilité familiale, un aspect qui résonne particulièrement avec les valeurs du RC Lens, club familial par excellence.

Une connexion avec Jean-Louis Leca

Ce qui peut rendre cette opération crédible, c’est la relation étroite entre Saint-Maximin et Jean-Louis Leca. Les deux hommes ont partagé le vestiaire du SC Bastia lors de la saison 2016-2017, où Leca, alors gardien de but, a pu apprécier les qualités du jeune ailier. Dans une interview datant de 2019, Leca décrivait Saint-Maximin comme « une personne calme et gentille », soulignant son talent qui « mérite d’être reconnu ». Aujourd’hui, Leca occupe le poste de directeur sportif au RC Lens. Cette bonne entente pourrait faciliter les négociations, d’autant plus que Saint-Maximin connaît également d’autres éléments du club, comme Malang Sarr ou Odsonne Édouard, via les sélections françaises.

Les supporters lensois en campagne pour Saint-Maximin

Sur X (anciennement Twitter), les fans du RC Lens n’ont pas tardé à lancer la machine à rêves : « Allan Saint-Maximin vient de résilier son contrat au Mexique pour racisme, il voudra sûrement retrouver une stabilité familiale. Avis ? #RCLens » Les réponses affluent, avec des supporters qui clament :

« Clairement pour à 100 % Saint-Maximin = impact immédiat, expérience, folie. » « Allan saint-Maximin on t’attend à Lens avec tes enfants vous êtes les bienvenus monsieur leca monsieur parrot on compte sur vous pour nous le ramener » « vue notre efficacité offensif je prend direct ».

Cependant, certains expriment également des réserves sur son état physique, son gros salaire au Mexique (3M$ par an), ou bien le fait que des éléments comme le jeune Bermont doivent avoir du temps de jeu, notamment avec le départ de Guilavogui :

« bermont a un énorme potentiel et il est vraiment fort, il faut commencer à lui donner du temps de jeu, j’ai peur qu’il parte ailleurs vu son faible temps de jeu alors qu’il mérite du temps au lieu de vouloir recruter sachant qu’on a des joueurs à disponibilité » « Si sylla part en pret je prend! Sinon je pense que ça risque de faire un trop groupe en nombre! » « Bof, il sait faire lever les foules, mais pas plus fiable que Said. Et faut voir le salaire. Autant qu’il aille a Nice ou Monaco »

En dépit de tous ces avis, Jean-Louis Leca a déjà indiqué que le mercato était clos, après les arrivées d’Haidara, Gorgelin, et Masuaku. Le fait que Saint-Maximin n’ait pas toujours laissé de bonnes impressions dans ses anciens clubs peut également jouer, surtout quand on sait à quel point le vestiaire lensois est sacralisé par les dirigeants. En ce sens, même si les supporters lensois sont emballés par l’idée, Allan Saint-Maximin ne devrait pas se relancer au RC Lens.