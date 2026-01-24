À LA UNE DU 24 JAN 2026
RC Lens Mercato : le prix du transfert de Guilavogui a fuité, c’est assez inespéré

Par William Tertrin - 24 Jan 2026, 15:44
💬 Commenter
Bien que Jean-Louis Leca ait assuré qu’il n’y aurait plus de mouvement cet hiver, le Racing Club de Lens s’apprête à acter un nouveau départ après ceux de Machado et Ojediran : celui de l’attaquant guinéen Morgan Guilavogui qui devrait rejoindre le club américain du Real Salt Lake (MLS).

📈 Une jolie transaction autour de 4 millions d’euros

Selon une info récente en provenance de The Athletic, le transfert devrait se conclure pour environ 5 millions de dollars, soit un peu plus de 4 millions d’euros, faisant de cette vente l’une des plus importantes sorties du mercato hivernal pour Lens cette saison. Un prix assez inespéré, pourrait-on dire, étant donné que le joueur n’a pas apporté grand chose depuis son arrivée. Si Lens a dépensé 4 millions d’euros pour le faire venir en 2023, il en a rajouté 1,5 pour activer sa clause de rachat l’été dernier.

📊 Contexte du joueur et position au RC Lens

  • Âgé de 27 ans, Morgan Guilavogui est international guinéen et possède plus de 20 sélections avec la Guinée.
  • Après un prêt fructueux au FC St. Pauli en Bundesliga la saison dernière, où il a montré une belle efficacité, il est revenu à Lens mais n’est pas parvenu à s’imposer comme titulaire régulier cette saison en Ligue 1.
  • Cette saison 2025-2026, ses apparitions sont limitées (une poignée de matchs et un but), ce qui a probablement accéléré sa mise sur le marché.

Lens, déjà actif en Ligue 1 cet hiver, avait anticipé ce départ en se renforçant ailleurs sur le front offensif, notamment avec des profils comme Abdallah Sima, venu l’été dernier.

📉 Un transfert logique dans le calendrier

La vente de Guilavogui s’inscrit dans un plan plus large de Lens visant à rééquilibrer son effectif, réduire le nombre de joueurs hors de rotation, et réinjecter des ressources financières pour d’autres opérations, notamment avec l’arrivée d’Arthur Masuaku à gauche.

Pour le joueur, c’est une opportunité de relancer sa carrière dans un championnat en croissance, en étant placé comme un élément clé de l’attaque de Real Salt Lake — souvent sous le statut de Designated Player, ce qui signifie un rôle important au sein de l’effectif MLS.

