RC Lens : un flop des Sang et Or utilise Lens pour humilier un supporter sur X

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Ancien joueur du RC Lens, Hamzat Ojediran s’est offert un échange musclé sur X.

Sur X (anciennement Twitter), une simple phrase a suffi à faire bouillonner Hamzat Ojediran, ancien milieu et flop du RC Lens. Tout est parti d’un échange tendu entre le joueur et un internaute, où se mêlent fierté de carrière, provocation et perception du football européen.

Une phrase qui met le feu aux réseaux

Dans une publication postée par Hamzat Ojediran, la réponse d’un utilisateur change rapidement le ton de la discussion :

“Tu fais juste ton farming tranquille, le foot européen te concerne pas 🤣🤣”

En réponse à cette petite provocation, Ojediran a rapidement recadré la discussion :

« J’ai joué pour Egnatia (champion en titre en ligue albanaise) J’ai joué pour Debrecen (l’un des plus grands clubs en Hongrie) J’ai joué pour le RC Lens (actuellement 2e en Ligue 1) Tous des équipes de haut niveau en Europe Si ton intention n’est pas de farmer, tu aurais utilisé ton Google pour voir ces infos « Bavard » ».

Un passage mitigé pour Ojediran

Pour rappel, Ojediran a été recruté à l’été 2024 par le RCL en provenance du Debrecen VSC, avec l’image d’un milieu défensif prometteur, mais aussi réputé pour son agressivité, peut-être un peu trop forte par moments.

Mais son passage dans l’Artois reste contrasté, et le joueur n’a disputé que 17 matchs à Lens, avant d’être vendu en janvier dernier aux Colorado Rapids en MLS contre un peu moins de 3 millions d’euros.