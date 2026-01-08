À LA UNE DU 8 JAN 2026
[19:30]FC Nantes Mercato : Manchester City pourrait faire le bonheur d’un ancien flop des Canaris
[19:00]Stade Rennais Mercato : un grand espoir du club va signer un contrat longue durée
[18:40]ASSE Mercato : deux recrues débarquent des Etats-Unis, les Vertes se renforcent !
[18:20]RC Lens Mercato : après Machado au FC Nantes, un nouveau départ officialisé
[18:00]FC Nantes Mercato : grande nouvelle pour Louis Leroux !
[17:30]Real Madrid Mercato : feu vert pour ce colosse à 50 M€ ?
[17:00]OM Mercato : Abdelli en route pour Marseille, l’OL active son plan B
[16:00]CAN : un Lion Indomptable chauffe les supporters marocains avant Maroc-Cameroun
[15:00]OM Mercato : le possible départ de Robinio Vaz fait déjà un heureux !
[14:00]ASSE : le 2e bourreau de la grande époque des Verts au plus mal
RC Lens Mercato : après Machado au FC Nantes, un nouveau départ officialisé

Par Laurent Hess - 8 Jan 2026, 18:20
💬 Commenter
Le transfert d’Hamzat Ojediran vient d’être officialisé par le RC Lens. Le milieu de terrain s’est engagé avec les Colorado Rapids (MLS).

Après Deiver Machado au FC Nantes, le RC Lens poursuit son opération dégraissage. Ce jeudi, c’est au tour d’Hamzat Ojediran de quitter l’Artois. Arrivé à l’été 2024 avec beaucoup d’espoirs, le milieu de terrain de 22 ans n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Sang et Or, en un an et demi.

Direction la MLS pour Ojediran

Placardisé par Pierre Sage, il n’a pas joué la moindre minute en Ligue 1 cette saison. Le milieu nigérian a signé un contrat jusqu’à la saison 2028-2029, avec des options pour 2029-2030 et 2030-2031, pour un transfert estimé à un peu moins de 3 M€. Un bon coup puisque le RC Lens avait déboursé 1,5 M€ pour l’engager.

Pádraig Smith, le président de la franchise de MLS, s’est félicité de ce renfort : « Nous sommes ravis d’accueillir un joueur du calibre d’Hamzat. Il apporte une présence physique exceptionnelle, une discipline défensive et une explosivité remarquables à notre milieu de terrain. Il correspond parfaitement au système de notre coach. » Ojediran avait disputé 17 matchs la saison passée avec Will Still, en tant que remplaçant.

