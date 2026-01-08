RC Lens Mercato : après Machado au FC Nantes, un nouveau départ officialisé

Le transfert d’Hamzat Ojediran vient d’être officialisé par le RC Lens. Le milieu de terrain s’est engagé avec les Colorado Rapids (MLS).

Après Deiver Machado au FC Nantes, le RC Lens poursuit son opération dégraissage. Ce jeudi, c’est au tour d’Hamzat Ojediran de quitter l’Artois. Arrivé à l’été 2024 avec beaucoup d’espoirs, le milieu de terrain de 22 ans n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Sang et Or, en un an et demi.

Direction la MLS pour Ojediran

Placardisé par Pierre Sage, il n’a pas joué la moindre minute en Ligue 1 cette saison. Le milieu nigérian a signé un contrat jusqu’à la saison 2028-2029, avec des options pour 2029-2030 et 2030-2031, pour un transfert estimé à un peu moins de 3 M€. Un bon coup puisque le RC Lens avait déboursé 1,5 M€ pour l’engager.

Pádraig Smith, le président de la franchise de MLS, s’est félicité de ce renfort : « Nous sommes ravis d’accueillir un joueur du calibre d’Hamzat. Il apporte une présence physique exceptionnelle, une discipline défensive et une explosivité remarquables à notre milieu de terrain. Il correspond parfaitement au système de notre coach. » Ojediran avait disputé 17 matchs la saison passée avec Will Still, en tant que remplaçant.