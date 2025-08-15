RC Lens : Sage félicite Ojediran… mais attend encore plus de lui

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a évoqué en conférence de presse les progrès d’Hamzat Ojediran, tout en expliquant attendre encore plus du milieu nigérian.

Recruté l’été dernier à Debrecen, Hamzat Ojediran a connu une première saison en France très compliquée. Car le milieu nigérian du RC Lens a eu beaucoup de mal à contenir sa fougue, aussi bien à l’entraînement qu’en match. Malgré les conseils de ses partenaires et de Will Still, il commettait des fautes aussi spectaculaires que dangereuses, qui ont incité son entraîneur à l’aligner peu souvent de crainte de voir le Racing réduit à dix. Mais, bonne nouvelle, cette saison décevante a fait réfléchir Ojediran. Pierre Sage a dit du bien de lui en conférence de presse, tout en confiant attendre encore plus.

« Il a un réel impact dans la manière de défendre »

« J’aimerais bien qu’il intègre tous les principes de jeu qui sont les miens et qui feront de lui un autre joueur dans cette équipe. Parce qu’il a un réel impact dans la manière de défendre. Je pense qu’il est en mesure de savoir où le curseur doit être placé en termes d’agressivité. Je pense aussi qu’il progresse énormément dans le jeu. Donc il va amener aussi à notre effectif cette particularité-là et, sur certains matchs, ce sera très important. D’ailleurs, on s’est rendu compte que ses rentrées contre Wolverhampton et contre la Roma ont été très positives. Lorsque l’équipe est en difficulté dans ce domaine, lui, il remet le niveau d’équilibre et l’engagement de l’équipe à la hauteur de ce que nous impose l’adversaire. »

Passé avant Sage, Adrien Thomasson a confirmé, en plaisantant, qu’Ojediran avait souvent fait « mal aux chevilles » de ses partenaires.