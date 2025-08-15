PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !
RC Lens : Thauvin, futur capitaine des Sang et Or ?

Florian Thauvin donnant des consignes lors du match amical entre le RC Lens et le RB Leipzig.
Raphaël Nouet
15 août 2025

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a expliqué qu’Adrien Thomasson sera titulaire pour la réception de l’OL demain. Mais à l’avenir, Florian Thauvin pourrait hériter du brassard.

Hier en conférence de presse, Pierre Sage a été questionné sur l’identité du capitaine pour le choc entre le RC Lens et l’OL demain à Bollaert. L’entraîneur sang et or a expliqué qu’en l’absence de Jonathan Gradit, suspendu, c’est Adrien Thomasson qui allait porter le brassard. Mais une fois le défenseur central disponible, c’est lui qui devrait le récupérer. La Voix du Nord, qui consacre ce vendredi un article à cette question du capitanat, explique que rien n’est gravé dans le marbre et que les choses pourraient évoluer.

Thauvin coche de nombreuses cases

En effet, Gradit n’a pas été très régulier la saison passée et son statut de titulaire pourrait être remis en cause. Thomasson pourrait alors récupérer le brassard. De même que Malang Sarr, loué par Sage pour sa préparation, ou Ruben Aguilar. Florian Sotoca, lui, ne semble pas parti pour être titulaire. Dans ce semblant d’ordre établi, La Voix du Nord avance cependant le nom de Florian Thauvin !

L’ancien Marseillais coche de nombreuses cases, à commencer par son expérience du très haut niveau, son leadership et le fait qu’il soit la star de l’équipe. Le seul bémol est qu’il vient d’arriver et découvre aussi bien le club que ses nouveaux coéquipiers. Mais lui qui a connu tellement de tempêtes du côté de l’OM pourrait s’avérer utile à la barre si jamais le Racing traverse une zone de turbulences durant la saison. Auquel cas la question du capitanat se poserait forcément…

