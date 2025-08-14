RC Lens Mercato : Salis Abdul Samed retrouve Franck Haise à l’OGC Nice (officiel)

Le RC Lens vient d’annoncer le transfert de Salis Abdul Samed à l’OGC Nice.

Arrivé en juin 2022 contre environ 5 millions d’euros, Salis Abdul Samed quitte officiellement le RC Lens et retrouve Franck Haise, qui l’avait fait venir à Lens, du côté de l’OGC Nice. Auteur de 72 matchs sous le maillot lensois, le milieu de terrain de 25 ans est transféré pour 2,5M€ avec un pourcentage à la revente. Sur la Côte d’Azur, l’ancien de Clermont aura l’occasion de jouer la Ligue Europa.

« Apparu à 72 reprises (1 but) sous la tunique sang et or et artisan majeur du retour du Racing sur la scène européenne (6 rencontres de Ligue des Champions et 2 de Ligue Europa), l’international ghanéen rejoint l’OGC Nice dans le cadre d’un transfert définitif. Merci et bonne continuation Salis ! », vient de communiquer le RC Lens.