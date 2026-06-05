Si Larry Tanenbaum a rassuré au sujet de son investissement à la tête de l’ASSE, Ivan Gazidis sait qu’il ne devra pas se rater au prochain mercato.

Le mercato estival s’annonce mouvementé dans le Forez. Après deux saisons marquées par la déception sportive, l’ASSE doit désormais composer avec des impératifs économiques forts et une refonte quasi totale de son projet. Selon le site Jeunes Footeux, Ivan Gazidis aurait ainsi déjà fixé une ligne claire pour cet été : générer au minimum 40 millions d’euros de ventes.

Un objectif qui impose des choix forts à l’ASSE

Pour atteindre cette enveloppe, la direction de l’ASSE semble prête à revoir sa stratégie. Plusieurs joueurs considérés comme des éléments majeurs du projet pourraient être concernés par un départ. Parmi eux, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili apparaissent comme les deux principaux actifs susceptibles de générer une part importante des revenus espérés. Longtemps retenus malgré des sollicitations, ils ne seraient désormais plus considérés comme intransférables.

Ce revirement de stratégie s’explique par un double constat : des résultats sportifs en deçà des attentes et la nécessité de rééquilibrer les finances du club. L’été dernier déjà, certains joueurs avaient exprimé leur volonté de départ sans être libérés. Cette fois, la direction semble prête à ouvrir la porte si les offres correspondent aux attentes. Les deux offensifs pourraient ainsi rapporter à eux seuls près de 30 millions d’euros, selon les estimations évoquées.

D’autres départs dans les tuyaux

Au-delà du secteur offensif, plusieurs joueurs pourraient également quitter le club. Des profils comme Ebenezer Annan ou Joao Ferreira sont évoqués parmi les possibles partants. Même Joshua Duffus, arrivé récemment pour renforcer l’attaque, pourrait être concerné. L’objectif est clair : conserver un noyau compétitif tout en allégeant la masse salariale et en générant des revenus importants.

Ce choix stratégique traduit une volonté de repartir sur des bases nouvelles. Plutôt que de conserver coûte que coûte certains éléments, l’ASSE privilégie désormais une logique de valorisation des actifs et de rééquilibrage global. L’arrivée de Larry Tanenbaum à la tête du projet a apporté des garanties financières, mais la gestion sportive reste contrainte par la réalité du terrain et les exigences du championnat. Avec cet objectif de 40 millions d’euros, le mercato stéphanois s’annonce particulièrement agité.