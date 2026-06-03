Si Patrick Videira et Oliiver Pantaloni sont cités au RC Lens pour remplacer Pierre Sage, les supporters ont un autre coach en tête.

Le débat est lancé autour du RC Lens. Avec le probable départ de Pierre Sage vers la Premier League, les spéculations se multiplient autour de son successeur. Au-delà des noms évoqués ces derniers jours, une candidature semble particulièrement séduire une partie importante des supporters sang et or. Il s’agit d’Alou Diarra.

Alou Diarra, piste crédible pour le RC Lens ?

Passé par le RC Lens en tant qu’adjoint de Franck Haise, l’ancien milieu de terrain connaît parfaitement l’environnement artésien. Un atout majeur aux yeux de nombreux supporters, qui voient également d’un bon œil une éventuelle collaboration avec Yannick Cahuzac, autre visage bien connu du club.

L’argument sportif n’est pas oublié. Cette saison, Alou Diarra a décroché le titre de champion de National 3, une performance qui renforce sa crédibilité pour prendre les commandes d’un club ambitieux comme le RC Lens.

L’idée d’une nomination d’Alou Diarra n’est pas nouvelle. Déjà l’été dernier, avant l’arrivée de Pierre Sage, plusieurs supporters du RC Lens militaient pour voir l’ancien international français obtenir sa chance. Aujourd’hui, avec l’incertitude entourant l’avenir du technicien lensois, cette option revient avec force dans les discussions.

« Il aura Cahu à ses côtés, perso je me fais pas trop de soucis, c’est quelqu’un qui veut évoluer vite », estime ainsi Nostradamus. Même ouverture du côté d’Allez Ciao : « Et pourquoi pas. » L’ancien journaliste Laurent Mazure, lui, résume son avis en un simple mais efficace : « +1 ».

Videira et Pantaloni en finale ?

Au-delà de son expérience récente sur un banc de touche, Alou Diarra présente l’avantage de connaître la culture du RC Lens, son fonctionnement et les exigences du public de Bollaert. Un élément qui pourrait compter dans la réflexion de la direction si le départ de Pierre Sage venait à être officialisé. Pour l’heure, aucune indication ne permet d’affirmer que le club travaille sur cette piste puisque la réalité du terrain serait toute autre : L’Équipe annonce qu’Olivier Pantaloni et Patrick Videira sont en pole. De son côté, Sébastien Pocognoli, remercié par l’AS Monaco, a très peu de chances d’être contacté car le RC Lens ne peut pas s’aligner sur son salaire monégasque et sa relation avec Jean-Louis Leca ne serait pas au beau fixe.