RC Lens : premier coup dur annoncé pour le futur coach des Sang et Or !

Le RC Lens pensait peut-être pouvoir avancer rapidement sur le dossier de son futur entraîneur. Mais alors que le départ de Pierre Sage oblige les Sang et Or à ouvrir un nouveau cycle sur leur banc, une première piste vient déjà de se compliquer. Et elle mène du côté du Mans, où Patrick Videira, annoncé dans la short list lensoise, semble plus que jamais au cœur du projet sarthois.

Hier, le nom du technicien de 49 ans est apparu parmi les profils étudiés par le RC Lens pour prendre la succession de Pierre Sage. Une piste logique au vu du travail remarquable réalisé par Videira ces derniers mois. Mais au Mans, personne n’a l’intention de le laisser filer aussi facilement. Bien au contraire.

Le Mans ferme déjà la porte pour Patrick Videira ?

Le premier coup de froid est venu d’Aymeric Magne, actionnaire et membre du conseil d’administration du Mans FC. Son message est clair : le club sarthois veut s’installer en Ligue 1 et ne compte pas casser la dynamique qui vient de le porter au sommet.

« On veut absolument rester en Ligue 1 la saison prochaine, structurer le club étape par étape pour l’installer. Il faut ramener de la compétence Ligue 1 pour avoir le plus de chances de se maintenir », a-t-il expliqué.

Difficile de ne pas y voir un message indirect envoyé aux clubs intéressés par Patrick Videira. Car dans cette logique de stabilité et de maintien, conserver l’entraîneur de la double montée apparaît comme une priorité évidente.

Videira, l’homme fort de la montée mancelle

Patrick Videira n’est pas un simple entraîneur de passage au Mans. Sous contrat jusqu’en 2027, il incarne aujourd’hui la réussite spectaculaire du club. Promu en Ligue 2 la saison dernière, Le Mans a réussi l’exploit d’enchaîner avec une nouvelle montée, cette fois en Ligue 1, à la barbe de plusieurs concurrents ambitieux, dont l’AS Saint-Étienne.

Cette double montée a totalement changé les plans du club. Comme l’a reconnu Pedro Oliveira, cofondateur du fonds Outfield et actionnaire majoritaire du Mans, le projet initial prévoyait plutôt une accession à l’élite dans deux ou trois ans. Mais le terrain a accéléré l’histoire. Et forcément, quand un club prend autant d’avance sur son calendrier, il devient encore plus important de préserver ses fondations.

Dans ces fondations, Patrick Videira occupe une place centrale.

👤 Aymeric Magne, actionnaire et membre du CA du Mans FC : "On veut absolument rester en Ligue 1 la saison prochaine, structurer le club étape par étape pour l'installer. Il faut ramener de la compétence Ligue 1 pour avoir le plus de chances de se maintenir." pic.twitter.com/KERekLP9ce — After Foot RMC (@AfterRMC) June 3, 2026

Le Mans veut garder son ossature

Le Mans sait que la Ligue 1 sera un défi immense. Le club arrive de National, avec un effectif qui manque forcément d’expérience au plus haut niveau. Plusieurs joueurs vont partir, notamment certains prêtés et plusieurs éléments en fin de contrat. Environ un tiers du groupe devrait être renouvelé.

Mais Patrick Videira ne veut pas tout bouleverser. L’entraîneur souhaite conserver l’ossature qui a permis au club de monter. « Il va falloir se renforcer avec 6-8 joueurs qui peuvent amener une plus-value. Mais l’ossature, j’ai envie de la garder », a-t-il expliqué.

Un discours fort, qui montre que Videira se projette déjà sur la saison prochaine avec Le Mans. Pour le RC Lens, c’est forcément une donnée importante. Le technicien ne semble pas dans une posture d’attente, mais bien dans une logique de construction avec son club actuel.

Lens face à un dossier déjà compliqué

Pour le RC Lens, cette piste Patrick Videira avait de quoi séduire. Jeune entraîneur, dynamique, capable de faire progresser un groupe et de créer une vraie identité collective, il correspond à un profil moderne et ambitieux. Mais le timing pourrait jouer contre les Sang et Or.

Le Mans vient tout juste de retrouver la Ligue 1 et veut capitaliser sur cette euphorie. Le démarrage de la campagne d’abonnements pour la saison 2026-2027 est jugé très positif par le président Thierry Gomez. Le club sent qu’il y a une vraie dynamique populaire et sportive à protéger.

Dans ce contexte, voir partir Patrick Videira maintenant serait un très mauvais signal. Le Mans a besoin de stabilité, d’un entraîneur qui connaît son groupe et d’un projet clair pour espérer se maintenir. Autant dire que Lens devra probablement se montrer très convaincant s’il souhaite réellement avancer sur ce dossier.

Un premier avertissement pour les Sang et Or

Le RC Lens est donc prévenu : la succession de Pierre Sage ne sera pas un long fleuve tranquille. Patrick Videira plaît, mais Le Mans n’a aucune raison de faciliter son départ. Entre un contrat jusqu’en 2027, une montée historique, un projet Ligue 1 à construire et une direction qui affiche clairement son ambition de maintien, tous les signaux vont aujourd’hui dans le sens d’une continuité.

Les Sang et Or devront-ils insister ou se tourner vers d’autres profils ? La question est désormais posée. Mais une chose est sûre : si Patrick Videira figure bien sur la short list lensoise, le RC Lens vient déjà de recevoir un premier message fort. Au Mans, on compte sur lui pour écrire la suite de l’histoire.