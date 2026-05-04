ASSE : Bastia déploie le tapis rouge pour la montée de Saint-Étienne en Ligue 1 !

Saint-Étienne joue gros. Très gros. Toujours troisième de Ligue 2 après une troisième défaite consécutive, le club stéphanois n’a désormais plus le choix : il faudra impérativement s’imposer lors de la dernière journée… tout en gardant un œil attentif sur les résultats de ses concurrents directs.

Et parmi eux, Le Mans FC, actuellement deuxième, qui se déplacera sur la pelouse du SC Bastia. Un match loin d’être anodin, puisque les Corses ont eux aussi quelque chose à jouer.

Bastia veut croire à son maintien

Longtemps distancé, le SC Bastia s’est relancé au meilleur moment en s’imposant 1-0 face à EA Guingamp. Un succès précieux qui permet aux hommes de Réginald Ray de revenir à seulement un point de la zone de barrage.

Portés par cette dynamique retrouvée, les Bastiais abordent désormais une véritable finale pour leur survie en Ligue 2.

Furiani prêt à s’enflammer

Le stade de Furiani s’annonce bouillant pour cette dernière journée. Et Réginald Ray ne cache pas ses attentes envers ses supporters :

« Il fallait que l’on donne l’espoirs à nos supporters aussi pour ce dernier match à Furiani. J’espère qu’il va faire beaucoup de bruits face à une équipe du Mans qui joue la montée »

Une ambiance électrique qui pourrait bien peser dans la balance face à une équipe mancelle sous pression.

Un duel aux enjeux opposés

Ce choc entre le SC Bastia et Le Mans FC promet une intensité maximale. D’un côté, une équipe qui joue sa survie. De l’autre, un club qui vise une montée directe en Ligue 1.

Invaincus sur leurs trois derniers matchs (deux victoires et un nul), les Bastiais arrivent lancés. Suffisant pour faire tomber Le Mans ? Réginald Ray y croit :

« Il faut que ce soit un grand moment. Déjà, il faut que l’on gagne nous. Puis, espérer que les autres jouent le jeu. J’ai aucun doute sur le fait que Boulogne le jeu. Mais, après on va aussi affronter une très belle équipe du Mans que je connais bien forcément On va bien se préparer pour. »

Un détail qui a son importance : le coach bastiais connaît parfaitement son adversaire pour l’avoir dirigé par le passé. De quoi ajouter une dimension tactique supplémentaire à cette rencontre décisive.

L’ASSE sous pression jusqu’au bout

Pendant ce temps, la AS Saint-Étienne devra avant tout faire le travail contre Amiens SC. Une victoire est indispensable pour espérer monter directement.

Mais même en cas de succès, tout dépendra du résultat du Mans à Bastia.

Une chose est sûre : du côté des Verts, tous les regards seront tournés vers Furiani.