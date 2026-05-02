ASSE : un très mauvais souvenir rattrape les Verts avant le déplacement à Rodez

Si les supporters de l’ASSE seront encadrés à Rodez ce samedi, le très mauvais souvenir de 2023 est forcément lié…

Le stade Paul-Lignon de Rodez s’apprête à vibrer ce samedi soir pour une affiche très attendue de Ligue 2 face à l’ASSE, comptant pour la 33e journée du championnat. Une rencontre à fort enjeu sportif… mais surtout marquée par un dispositif de sécurité exceptionnel autour des supporters stéphanois.

L’affluence s’annonce record à Rodez. Le match est complet depuis l’ouverture de la billetterie, preuve de l’attente autour de cette confrontation de haut de tableau. Le parcage visiteurs sera rempli avec 386 supporters de l’ASSE attendus dans l’enceinte ruthénoise, sans compter les espaces adjacents habituellement réservés à des publics locaux ou jeunes licenciés.

Un dispositif de sécurité renforcé en lien avec 2023

Face à cet engouement et au passé parfois tendu autour des déplacements des supporters stéphanois, les autorités ont mis en place un encadrement strict, comme le rapporte Centre Presse Aveyron.

La direction du RAF confirme un dispositif similaire à celui utilisé lors de certaines rencontres sensibles, avec notamment une séparation physique renforcée entre les tribunes et la pelouse afin de sécuriser l’aire de jeu.

Le match a été classé niveau 2 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, un niveau jugé modéré mais nécessitant tout de même une vigilance particulière. On se rappelle évidemment des grosses bagarres qui ont eu lieu entre supporters des Verts lors de leur dernière venue en 2023…

Un arrêté préfectoral très encadrant

Un arrêté préfectoral impose plusieurs restrictions majeures pour les supporters de l’ASSE :

Déplacement obligatoire en bus encadré et sous escorte policière

Point de rassemblement fixé avant l’accès au stade

Interdiction pour tout supporter non encadré de se rendre au stade en portant les couleurs de l’ASSE

Interdiction d’arborer drapeaux, écharpes, chants ou signes distinctifs en dehors du parcage officiel

Restrictions étendues à plusieurs rues du centre-ville de Rodez de 10h samedi à 6h dimanche

Un périmètre de sécurité large a également été défini autour du stade et de nombreuses artères de la ville, afin d’éviter tout regroupement non autorisé.

Sur le terrain, l’enjeu reste sportif : Rodez joue une place dans le top 6, tandis que l’ASSE continue sa lutte pour la montée directe en Ligue 1. L’ambiance s’annonce donc électrique dans un stade Paul-Lignon plein à craquer.