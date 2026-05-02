À LA UNE DU 2 MAI 2026
[08:00]ASSE : un très mauvais souvenir rattrape les Verts avant le déplacement à Rodez
[07:00]Pronostic OL – Stade Rennais : un choc décisif pour la Ligue des Champions
[06:00]Pronostic Espanyol – Real Madrid : le Real peut-il s’imposer sans Mbappé avant le Clasico ?
[05:00]Pronostic LOSC – Le Havre : victoire impérative pour Lille dans la course au podium
[00:00]Kylian Mbappé – Ester Expósito : les images de leur rendez-vous intime à Paris valent de l’or ! 
[23:00]RC Lens : Will Still tout proche de retrouver les Sang et Or en Ligue 1
[22:30]OM Mercato : le vestiaire olympien fissuré par un joueur désormais sur le départ ?
[22:00]RC Lens Mercato : Leca aurait flashé sur un serial buteur qui a écœuré l’ASSE
[21:30]OL Mercato : le Real Madrid a annoncé à Endrick que c’était la fin !
[21:10]ASSE : une très grosse annonce venue du Mans va semer le chaos chez les Verts
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : un très mauvais souvenir rattrape les Verts avant le déplacement à Rodez

Par William Tertrin - 2 Mai 2026, 08:00
💬 Commenter

Si les supporters de l’ASSE seront encadrés à Rodez ce samedi, le très mauvais souvenir de 2023 est forcément lié…

Le stade Paul-Lignon de Rodez s’apprête à vibrer ce samedi soir pour une affiche très attendue de Ligue 2 face à l’ASSE, comptant pour la 33e journée du championnat. Une rencontre à fort enjeu sportif… mais surtout marquée par un dispositif de sécurité exceptionnel autour des supporters stéphanois.

L’affluence s’annonce record à Rodez. Le match est complet depuis l’ouverture de la billetterie, preuve de l’attente autour de cette confrontation de haut de tableau. Le parcage visiteurs sera rempli avec 386 supporters de l’ASSE attendus dans l’enceinte ruthénoise, sans compter les espaces adjacents habituellement réservés à des publics locaux ou jeunes licenciés.

Un dispositif de sécurité renforcé en lien avec 2023

Face à cet engouement et au passé parfois tendu autour des déplacements des supporters stéphanois, les autorités ont mis en place un encadrement strict, comme le rapporte Centre Presse Aveyron.

La direction du RAF confirme un dispositif similaire à celui utilisé lors de certaines rencontres sensibles, avec notamment une séparation physique renforcée entre les tribunes et la pelouse afin de sécuriser l’aire de jeu.

Le match a été classé niveau 2 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, un niveau jugé modéré mais nécessitant tout de même une vigilance particulière. On se rappelle évidemment des grosses bagarres qui ont eu lieu entre supporters des Verts lors de leur dernière venue en 2023…

Un arrêté préfectoral très encadrant

Un arrêté préfectoral impose plusieurs restrictions majeures pour les supporters de l’ASSE :

  • Déplacement obligatoire en bus encadré et sous escorte policière
  • Point de rassemblement fixé avant l’accès au stade
  • Interdiction pour tout supporter non encadré de se rendre au stade en portant les couleurs de l’ASSE
  • Interdiction d’arborer drapeaux, écharpes, chants ou signes distinctifs en dehors du parcage officiel
  • Restrictions étendues à plusieurs rues du centre-ville de Rodez de 10h samedi à 6h dimanche

Un périmètre de sécurité large a également été défini autour du stade et de nombreuses artères de la ville, afin d’éviter tout regroupement non autorisé.

Sur le terrain, l’enjeu reste sportif : Rodez joue une place dans le top 6, tandis que l’ASSE continue sa lutte pour la montée directe en Ligue 1. L’ambiance s’annonce donc électrique dans un stade Paul-Lignon plein à craquer.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot