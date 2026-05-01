Connu pour être un fervent supporter de l’OM, Thomas Bonnavent a fait un récent passage à Geoffroy-Guichard… qui l’a conquis le temps d’une soirée.

Geoffroy-Guichard continue de marquer les esprits, même dans les périodes compliquées. Malgré la lourde défaite de l’ASSE contre Troyes (0-3), samedi dernier, l’ambiance du Chaudron a impressionné un observateur pourtant loin d’être acquis à la cause stéphanoise : Thomas Bonnavent.

« Le stade est dingue, ils chantent tout le temps »

Connu pour son attachement assumé à l’OM, le consultant de Winamax était présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard pour assister à la rencontre. Et visiblement, l’expérience l’a profondément marqué. Dans l’émission WFC, il n’a pas caché son admiration pour l’atmosphère du stade stéphanois malgré la prestation ratée des Verts : « Mais donnez leur une équipe, j’ai vu des trucs techniquement pour un 2e de L2 waouh. […] Le stade est dingue, ils chantent tout le temps. » Des propos qui illustrent la réputation unique de Geoffroy-Guichard dans le paysage du football français. Même dans une saison difficile et malgré les frustrations sportives, le peuple vert continue de répondre présent avec une ferveur rarement égalée en Ligue 2.

Bonnavent soufflé par le peuple vert

L’ambiance du Chaudron reste l’un des grands symboles de l’ASSE. Et pour beaucoup d’observateurs extérieurs, elle représente un atout énorme pour un club qui cherche encore à retrouver durablement sa place parmi l’élite. Le témoignage de Thomas Bonnavent est d’autant plus marquant qu’il vient d’un supporter revendiqué de l’OM, un club lui aussi réputé pour la puissance de son public et l’ambiance du Vélodrome. Malgré la gifle reçue contre Troyes, Geoffroy-Guichard a donc réussi à faire oublier pendant un instant le résultat sportif pour rappeler ce qui fait encore la force et l’identité profonde de l’ASSE : son peuple. Et même chez les supporters adverses, le Chaudron continue manifestement de provoquer quelque chose de particulier.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)