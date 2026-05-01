FC Nantes : Halilhodzic a lâché une vérité qui fait hurler au PSG

En conférence de presse avant la réception de l’OM, l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, a surpris son auditoire avec une comparaison inattendue entre les performances physiques de son équipe et celles du PSG.

Alors que les Canaris restent englués dans la lutte pour le maintien via les barrages, le technicien franco-bosnien a choisi de mettre en avant un indicateur inhabituel : les kilomètres parcourus.

« On n’est pas aussi nuls que certains le disent »

Interrogé sur l’état de forme de son équipe, Halilhodzic a tenu à défendre ses joueurs en s’appuyant sur des données statistiques comparatives avec le PSG, récent vainqueur spectaculaire face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

« Quand vous regardez les statistiques, le Paris Saint-Germain a couru 109 km face au Bayern et Nantes a couru 113 km contre Rennes et 117 km au match précédent (face à Brest). C’est vraiment du très haut niveau. Même si, dans notre qualité de possession, de passes et de précision, on n’est pas très performants, on a quand même réussi 27 tirs contre Brest, 24 tirs contre Rennes. C’est quand même quelque chose de positif. On n’est pas aussi nuls que certains le disent », a déclaré Vahid Halilhodzic devant les médias.

Une comparaison qui interroge

Cette sortie intervient dans un contexte extrêmement tendu pour le FC Nantes, toujours 17e de Ligue 1 et premier relégable, à 5 points des barrages.

Si le coach met en avant l’investissement physique de ses joueurs, la comparaison avec le PSG, évoluant au plus haut niveau européen, a rapidement fait réagir.

D’autant plus que Nantes enchaîne les contre-performances et lutte pour sa survie dans l’élite, loin des standards évoqués par le technicien.

Un discours de défense dans une période critique

Au-delà de la polémique, cette déclaration illustre surtout la volonté d’Halilhodzic de protéger son groupe et de valoriser des éléments statistiques dans un contexte sportif très difficile.

Le FC Nantes reste en grande difficulté en championnat, avec une pression maximale sur les prochaines rencontres, et une relégation en Ligue 2 qui pourrait être actée dès ce week-end.