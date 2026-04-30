FC Nantes : une bonne nouvelle mais trois inquiétudes pour Halilhodzic avant l’OM

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À l’approche d’un choc capital face à l’OM, le FC Nantes joue bien plus qu’un simple match de Ligue 1. Engagés dans une lutte désespérée pour le maintien, les Canaris abordent cette rencontre avec un effectif diminué, entre suspensions, blessures longue durée et incertitudes physiques.

Un match sous haute tension pour Nantes

Actuellement 17e et avant-dernier du championnat, le FC Nantes n’a plus le droit à l’erreur. Une victoire contre Marseille, ce samedi à la Beaujoire, apparaît comme indispensable pour conserver un mince espoir de rester en Ligue 1.

Mais la tâche s’annonce compliquée pour les hommes de Vahid Halilhodzic, déjà fragilisés par une série de mauvais résultats et une dynamique inquiétante.

Tabibou suspendu, Halilhodzic encore absent du banc

Pour cette rencontre, Nantes devra faire sans Dehmaine Tabibou, suspendu après accumulation de cartons jaunes. Une absence importante dans l’entrejeu, dans un contexte déjà tendu.

Autre coup dur : l’entraîneur Vahid Halilhodzic sera une nouvelle fois absent du banc, purgeant une suspension de plusieurs matchs après ses débordements face à Brest.

Coquelin de retour, une lueur d’espoir

Bonne nouvelle néanmoins pour les Canaris : Francis Coquelin effectue son retour dans le groupe. Absent lors du derby contre Rennes, son expérience pourrait apporter de la stabilité à un collectif en difficulté.

Dans un effectif touché, ce retour est loin d’être anecdotique et pourrait peser dans l’équilibre du milieu de terrain.

Une infirmerie toujours bien remplie

Le FC Nantes doit cependant composer avec plusieurs absences majeures jusqu’à la fin de la saison :

Kelvin Amian (pubalgie, opéré)

Fabien Centonze (genou)

Tylel Tati (cuisse)

Des incertitudes mais pas d’alerte majeure

Plusieurs joueurs sont également touchés, sans que leur participation soit totalement remise en cause :

Ali Yousuf

Frédéric Guilbert

Anthony Lopes (légère entorse au pouce, sans gravité)

Le staff nantais se veut rassurant, même si ces petits pépins s’ajoutent à une situation déjà fragile.

Une mission maintien sous pression

Depuis le retour de Vahid Halilhodzic, Nantes peine à retrouver le chemin de la victoire, malgré des prestations parfois encourageantes.

Face à Marseille, la pression sera maximale. Entre absences, fatigue et enjeu sportif colossal, ce match pourrait bien être un tournant dans la saison des Canaris.