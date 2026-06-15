ASSE : 8 départs, 8 arrivées… le mercato XXL des Verts se précise

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Le mercato ouvre officiellement ses portes en France et l’ASSE entre dans une période décisive. Après avoir bouclé le dossier de l’entraîneur avec l’arrivée de Ian Cathro, en provenance d’Estoril, les dirigeants stéphanois peuvent désormais se concentrer pleinement sur la construction de l’effectif.

Et le chantier s’annonce immense. Entre les départs attendus, les postes à renforcer, les jeunes à intégrer et les cadres à sécuriser, les Verts vont devoir prendre des décisions fortes dans tous les secteurs de jeu. L’été s’annonce animé dans le Forez.

Le poste de gardien déjà au cœur des débats

Premier dossier sensible : les cages. L’ASSE a transmis une proposition de prolongation courte durée à Brice Maubleu, avec un rôle de numéro 3 à la clé. Héros de la séance de tirs au but face à Rodez, le portier stéphanois n’a toutefois pas encore donné sa réponse.

Une hésitation compréhensible, tant l’offre traduit une faible considération sportive. Maubleu dispose également d’autres intérêts et prend le temps de la réflexion.

Mais ce dossier en dit long sur la volonté du club : recruter un gardien pour apporter de la concurrence à Gautier Larsonneur. Prolongé jusqu’en 2028, l’ancien Brestois sort d’une fin de saison moins rassurante. En interne, son cas divise davantage qu’il y a encore quelques semaines.

L’ASSE cible donc des profils de jeunes gardiens capables, à terme, d’assumer un rôle de numéro 1. La piste Sławomir Abramowicz, gardien de Jagiellonia Białystok, était prévue en cas de montée en Ligue 1, mais la défaite à Nice a changé la donne.

Une défense à consolider autour de Julien Le Cardinal

Défensivement, l’ASSE a montré un visage plus solide en deuxième partie de saison. Une amélioration largement incarnée par Julien Le Cardinal. Arrivé l’hiver dernier, l’ancien Brestois a rapidement mis tout le monde d’accord dans l’axe.

Les Verts veulent donc le conserver et en faire l’un des piliers de la saison à venir. À ses côtés, Chico Lamba devrait rester malgré une saison plombée par les blessures. Maxime Bernauer dispose encore d’un an de contrat, tandis que Mickaël Nadé se retrouve dans une situation plus floue.

Sous contrat jusqu’en 2028, Nadé ne sera pas simple à transférer, mais l’ASSE ne fermera pas la porte en cas d’opportunité. Axel Dodote pourrait, lui, partir chercher du temps de jeu. Une proposition du Puy Foot est déjà sur la table pour un prêt.

Les latéraux, un chantier à surveiller de près

Sur les côtés, le club souhaite conserver Kévin Pedro, sous contrat jusqu’en 2030. Mais sa valeur, estimée entre 12 et 15 millions d’euros, attire forcément les regards. Un gros club français est intéressé, tout comme plusieurs formations anglaises de Premier League.

À droite, Joao Ferreira pourrait correspondre aux idées de Ian Cathro, mais l’ASSE continue d’étudier le marché. Nolan Galves a notamment été approché, même si aucune offre n’a été formulée à Rodez. Millwall est déjà passé à l’action sur ce dossier.

À gauche, l’incertitude est encore plus forte. Ben Old est en confiance, mais occupe une place d’extracommunautaire. Ebenezer Annan, lui, a déçu ces derniers mois. Un renfort dans ce secteur paraît donc clairement envisageable.

Un milieu de terrain avec encore beaucoup d’interrogations

Dans l’entrejeu, l’ASSE compte s’appuyer sur Augustine Boakye et Mahmoud Jaber. Ce dernier a prouvé qu’il avait largement le niveau de la Ligue 2, à condition désormais d’enchaîner sans blessure.

Le cas Abdoulaye Kanté sera tranché dans les prochains jours. La direction envisageait de lever son option d’achat, supérieure à 3 millions d’euros, mais Ian Cathro aura forcément son mot à dire. Sur le papier, le profil de l’international espoirs ivoirien ne semble pas totalement taillé pour le jeu du nouveau coach.

Aïmen Moueffek se retrouve dans une situation comparable à celle de Mickaël Nadé. Quant à Igor Miladinovic, il sera observé pendant la préparation par le nouveau staff avant qu’une décision ne soit prise.

La jeunesse stéphanoise veut saisir sa chance

Le milieu pourrait aussi être marqué par l’émergence des jeunes du club. Luan Gadegbeku, très intéressant lors de la double confrontation face à Nice, a prolongé jusqu’en 2029 et devrait rester dans le Forez.

Paul Eymard va également prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2030. Les deux joueurs formés au club auront une vraie carte à jouer sous les ordres de Ian Cathro.

En parallèle, Pierre Ekwah va revenir de son prêt à Watford. Mais une réintégration durable dans l’effectif semble aujourd’hui difficilement imaginable. L’ASSE étudie plusieurs pistes pour renforcer ce secteur, dont Jordan Mendes, de Rodez, pour lequel des renseignements ont été pris fin mai.

L’après Stassin-Davitashvili déjà anticipé

Le plus gros chantier de l’été se trouve probablement en attaque. Avec Ben Old et Augustine Boakye parfois repositionnés, l’ASSE manque de profondeur offensive. Et surtout, les deux plus grosses individualités du groupe, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, semblent plus que jamais sur le départ.

Le FC Porto suit notamment de près l’attaquant belge. Un départ de Stassin représenterait un énorme coup dur sportif, mais aussi une opportunité financière importante pour les Verts.

Zuriko Davitashvili, lui, conserve une belle cote sur le marché. Après une saison remarquée, l’international géorgien pourrait lui aussi faire ses valises si une offre importante arrive sur la table.

Plusieurs arrivées attendues en attaque

Face à ces possibles départs, l’ASSE s’active déjà. Le club travaille en priorité sur un ailier gauche et un buteur. Le poste d’ailier droit semble moins urgent, avec Irvin Cardona, Nadir El Jamali ou encore Augustine Boakye capables d’y évoluer.

Le profil de Giovani Versini, joueur de Pau, a tout de même été étudié. Des contacts avaient été initiés dès le mois de mars et le joueur n’était pas fermé à l’idée de rejoindre Saint-Étienne. Mais l’échec de la montée en Ligue 1 pourrait compliquer l’opération.

Une chose est sûre : l’ASSE ne pourra pas se contenter de retouches. Le mercato qui s’ouvre doit permettre aux Verts de reconstruire un effectif cohérent, compétitif et adapté aux idées de Ian Cathro.

Un été décisif pour le projet Kilmer Sports

Après une saison frustrante et une montée manquée, l’ASSE n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Le choix du coach est acté, mais le plus dur commence maintenant : bâtir un groupe capable de jouer les premiers rôles.

Du gardien à l’attaque, en passant par les latéraux et le milieu de terrain, tous les secteurs sont concernés. Les prochaines semaines diront si les dirigeants stéphanois sont capables de transformer ce grand chantier en véritable mercato ambitieux.

Dans le Forez, l’été ne fait que commencer. Et il pourrait bien conditionner toute la saison des Verts.