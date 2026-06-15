OM : Grégory Lorenzi se frotte déjà les mains pour un départ à 15 M€ !

18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM pourrait tenir l’une des premières grosses opérations de son mercato. Alors que Grégory Lorenzi veut remodeler l’effectif marseillais en profondeur, un dossier inattendu pourrait rapidement lui offrir une belle marge de manœuvre : celui de Pierre-Emile Højbjerg.

Selon les informations du journaliste turc Çınar Yücekurt, Beşiktaş aurait pris des renseignements sur la situation du milieu danois de 30 ans. Le club turc aurait demandé les conditions d’un possible transfert, tandis que l’OM serait prêt à étudier les offres supérieures à 15 millions d’euros.

Beşiktaş se renseigne, l’OM ouvre la porte

Arrivé avec un statut fort à Marseille, Pierre-Emile Højbjerg pourrait déjà se retrouver au cœur d’un dossier chaud. Le milieu expérimenté figure parmi les profils ciblés par Beşiktaş pour renforcer son entrejeu, notamment au poste de milieu défensif.

De son côté, l’OM ne fermerait pas la porte. Bien au contraire. Une offre dépassant les 15 millions d’euros pourrait être étudiée par la direction marseillaise, désormais pilotée sportivement par Grégory Lorenzi.

Une telle opération permettrait au club phocéen de récupérer une somme importante, tout en allégeant sa masse salariale. Un double bénéfice non négligeable dans un mercato qui s’annonce stratégique.

Un départ qui collerait à la nouvelle stratégie de Lorenzi

Pour Grégory Lorenzi, ce dossier pourrait rapidement devenir une aubaine. Højbjerg dispose d’un salaire élevé, difficilement compatible avec la nouvelle ligne directrice que souhaite installer l’OM. Le club veut construire un effectif plus cohérent, plus équilibré financièrement et probablement plus adapté aux exigences du projet à venir.

Sportivement, le Danois n’a pas répondu aux attentes. Malgré son expérience, son leadership et son statut de capitaine, sa saison a laissé un goût d’inachevé. Dans ce contexte, une offre à 15 millions d’euros ou plus pourrait convaincre l’OM de tourner la page.

Le départ d’un joueur aussi symbolique ne serait pas anodin. Il marquerait même un vrai changement de cap dans le vestiaire marseillais.

🔥ÖZEL – Beşiktaş, Marsilya forması giyen 30 yaşındaki Danimarkalı ön libero Pierre-Emile Højbjerg’in şartlarını sordu.



Fransız ekibi Marsilya, 15 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alıyor.



Tecrübeli orta saha, Beşiktaş’ın ön libero adayları arasında yer… pic.twitter.com/Q7kdTMCrhb — Çınar Yücekurt (@cinaryucekurt) June 14, 2026

Vers une nouvelle ère à l’OM ?

Si Pierre-Emile Højbjerg venait à quitter Marseille, l’OM perdrait son capitaine, mais pourrait aussi ouvrir un nouveau chapitre. Son départ obligerait le club à redistribuer les responsabilités dans le groupe et à désigner un nouveau leader pour la saison prochaine.

Ce dossier pourrait donc dépasser le simple cadre financier. Il pourrait incarner le début d’une nouvelle ère à Marseille, avec un effectif repensé, une hiérarchie remise à plat et un vestiaire remodelé selon les idées de Grégory Lorenzi.

Reste désormais à savoir si Beşiktaş passera réellement à l’action. Mais une chose est sûre : si une offre supérieure à 15 millions d’euros arrive sur la table, l’OM pourrait sérieusement l’écouter.