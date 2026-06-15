RC Lens : la Coupe du Monde apporte une bonne dose d’optimisme à Toppmöller

18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.

Alors que le RC Lens s’apprête à accueillir Dino Toppmöller sur son banc, le technicien allemand a dû se réjouir de ce qu’il s’est passé dimanche à la Coupe du Monde.

À quelques heures d’une possible officialisation du côté du RC Lens, Dino Toppmöller a sans doute suivi avec attention les débuts de l’Allemagne à la Coupe du Monde 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Mannschaft lui a offert une raison supplémentaire d’aborder l’avenir avec optimisme.

Pour son entrée en lice dans le groupe E, la sélection dirigée par Julian Nagelsmann, dont Toppmöller a été l’adjoint, n’a laissé aucune chance à Curaçao. Les Allemands se sont imposés sur le score spectaculaire de 7 buts à 1, signant au passage la démonstration la plus impressionnante du tournoi jusqu’à présent.

Dès les premières minutes, l’Allemagne a affiché sa supériorité technique et collective. Felix Nmecha a rapidement ouvert le score avant que Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav et surtout Kai Havertz, auteur d’un doublé, ne participent au festival offensif.

Une dynamique allemande qui rassure

Pour Dino Toppmöller, cette large victoire a forcément une saveur particulière. L’entraîneur allemand, dont le nom est annoncé avec insistance au RC Lens, voit son football national afficher une santé éclatante sur la scène mondiale.

Sous les ordres de Nagelsmann, la Nationalmannschaft a enchaîné une dixième victoire consécutive et a envoyé un message fort à la concurrence dès son premier match du Mondial. Une performance qui renforce l’image d’un football allemand de nouveau ambitieux après les déceptions des éditions 2018 et 2022.

Cette démonstration collective met également en lumière plusieurs joueurs formés ou révélés en Bundesliga, un championnat que Toppmöller connaît parfaitement. De quoi conforter ses convictions footballistiques avant de relever un nouveau défi en Ligue 1.

De quoi arriver à Lens avec le sourire

Bien sûr, la victoire de l’Allemagne ne change rien directement aux dossiers du RC Lens. Mais dans un contexte où Dino Toppmöller s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, voir la Mannschaft écraser Curaçao 7-1 constitue un signal très positif.

Nagelsmann lui-même a salué la confiance engrangée par son groupe après cette entrée en matière tonitruante, tout en appelant ses joueurs à maintenir le même niveau d’exigence pour la suite de la compétition.

Une chose est sûre : entre les ambitions retrouvées de l’Allemagne et la perspective de prendre les commandes du RC Lens, Dino Toppmöller a toutes les raisons d’aborder les prochaines semaines avec enthousiasme. La Coupe du Monde lui a offert une superbe nouvelle, et elle porte la marque d’un cinglant 7-1 qui a déjà marqué les esprits.