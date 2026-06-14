RC Lens : Leca tease la signature de Toppmöller, pluie de bonnes nouvelles à venir ?

Une simple photo publiée par Jean-Louis Leca a suffi à enflammer les supporters lensois. Le directeur sportif du RC Lens s’est affiché dans un avion en direction du Nord, un indice qui renforce l’idée de la signature imminente de Dino Toppmöller.

Le mercato lensois pourrait connaître un coup d’accélérateur spectaculaire dès la semaine prochaine, étant donné qu’il ouvrira officiellement ce lundi 15 juin. Alors que le dossier Dino Toppmöller semblait déjà très avancé depuis plusieurs jours, un nouvel indice est venu conforter la tendance.

Ce dimanche, Jean-Louis Leca a publié une story Instagram le montrant à bord d’un avion en direction du Nord de la France. Une publication anodine en apparence, mais qui intervient au moment où l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort est annoncé tout proche de s’engager avec le RC Lens, avec une signature prévue dans les prochaines heures. Pour qu’elle soit officielle, il faudra sûrement attendre que Pierre Sage obtienne son permis de travail pour s’en aller à Crystal Palace.

Une arrivée en toute discrétion

Depuis plusieurs semaines, Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot travaillent dans la plus grande discrétion sur ce dossier. Une stratégie qui a permis au club artésien de prendre tout le monde de court alors que la piste Olivier Pantaloni semblait tenir la corde.

Mais l’arrivée de Dino Toppmöller ne serait que la première pierre d’un vaste chantier. En effet, Yannick Cahuzac va effectuer son grand retour à Lens pour intégrer le staff en tant qu’adjoint. Une nomination qui renforcerait encore davantage l’identité sang et or du projet.

D’autres bonnes nouvelles en approche ?

Sur le terrain, deux renforts importants sont également attendus, comme le souligne nos confrères de Allez Lens. En fin de contrat à Anderlecht, Thorgan Hazard se rapprocherait d’un retour particulièrement symbolique dans son club formateur. Une opération qui offrirait au RC Lens un joueur expérimenté, apprécié des supporters et déjà parfaitement identifié à l’environnement artésien.

Enfin, Giulian Biancone serait lui aussi dans les starting-blocks. Le défenseur de l’Olympiakos aurait donné son accord de principe et attendrait simplement la nomination officielle du nouvel entraîneur pour parapher son contrat.

Si aucun de ces 4 dossiers n’est encore officialisé, tous les signaux convergent vers une semaine décisive du côté de La Gaillette. Et à l’heure où Jean-Louis Leca s’affiche en plein voyage vers le Nord, difficile de ne pas y voir le signe que le dossier Dino Toppmöller touche enfin à son dénouement.