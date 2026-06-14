RC Lens : l’accord total est tombé pour Dino Toppmöller !

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Les dirigeants du RC Lens auraient trouvé un accord total avec Dino Toppmöller.

Ce samedi soir, le journaliste allemand de Sky Sport Florian Plettenberg indiquait encore que les derniers détails du dossier Dino Toppmöller restaient à régler. Mais quelques heures plus tard, les négociations auraient finalement abouti et l’arrivée du technicien allemand au RC Lens serait désormais totalement bouclée.

Toppmöller va bien devenir le nouveau coach du RC Lens

Toujours selon Florian Plettenberg, un accord total aurait été trouvé entre les deux parties. Libre depuis son départ de l’Eintracht Francfort en janvier dernier, l’entraîneur de 45 ans devrait s’engager pour les deux prochaines saisons avec les Sang et Or, soit jusqu’en juin 2028. Sa signature pourrait désormais être officialisée dans les prochains jours par le club artésien.

Dans l’Artois, Dino Toppmöller aura la lourde tâche de succéder à Pierre Sage, auteur d’un passage remarqué sur le banc lensois. Sous ses ordres, le RC Lens a terminé vice-champion de France et remporté la première Coupe de France de son histoire, plaçant ainsi la barre très haut pour son successeur.