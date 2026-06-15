RC Lens : une opportunité en or se présente à Jean-Louis Leca

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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato estival vient à peine d’ouvrir ses portes que le RC Lens semble déjà prêt à accélérer. Après avoir acté plusieurs départs importants, notamment ceux de Wesley Saïd, Allan Saint-Maximin et Adrien Thomasson, le club artésien doit désormais reconstruire intelligemment son effectif.

Et dans l’entrejeu, un nom revient avec insistance : Cheveyo Tsawa. Le milieu de terrain du FC Zurich, âgé de seulement 19 ans, serait dans le viseur des Sang et Or. Selon Sky Sport, le RC Lens aurait même formulé une première offre estimée à 7 millions d’euros pour tenter d’attirer l’international suisse U21 dans le Pas-de-Calais.

Lens cherche déjà à compenser le départ de Thomasson

Le départ d’Adrien Thomasson laisse forcément un vide dans le groupe lensois. Par son expérience, sa polyvalence et son activité, l’ancien Nantais représentait une solution précieuse dans la rotation.

Jean-Louis Leca et le board artésien doivent donc trouver un profil capable de s’inscrire dans le nouveau projet lensois. Et Cheveyo Tsawa coche plusieurs cases. Jeune, déjà expérimenté, sous contrat jusqu’en 2030 avec le FC Zurich, le Suisse sort d’une saison pleine.

Cette saison, il a disputé 36 matchs avec le club zurichois, pour 2 buts et 2 passes décisives. Avec 2 888 minutes passées sur les terrains, Tsawa n’est plus seulement un espoir à polir, mais déjà un joueur habitué à enchaîner au haut niveau.

Une offre à 7 M€ qui change tout ?

Selon Sky Sport, le RC Lens aurait transmis une proposition d’environ 7 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu suisse. Un montant important pour un joueur de 19 ans, mais qui illustre aussi la volonté lensoise d’anticiper l’avenir.

Le profil de Cheveyo Tsawa correspond parfaitement à la stratégie que Lens aime développer : miser sur un joueur encore jeune, déjà compétitif, avec une forte marge de progression et une vraie capacité à être valorisé dans les années à venir.

Pour Jean-Louis Leca, ce dossier pourrait donc représenter une vraie opportunité. D’autant que le RC Lens pourrait avoir davantage de liberté que prévu dans ce dossier.

📁 Dossier Cheveyo Tsawa 🇨🇭



🔵⚫️ Fort d’une proposition contractuelle convaincante, le Club Brugge résiste à la pression du Sporting CP & du RC Lens qui a offert ~€7M (bonus compris) au FC Zürich. À lire ICI ⤵️



🔗 https://t.co/AhSfjWn0GH @SkySportCH 🇨🇭 #mercato #JPL #RCL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 14, 2026

Le Sporting Portugal pas vraiment dans la course ?

Si le Club Bruges et le Sporting Portugal ont été annoncés parmi les clubs intéressés, la situation serait plus nuancée concernant le club portugais.

Selon Bernardo, insider du Sporting sur X, l’intérêt du club lisboète pour Cheveyo Tsawa ne serait pas concret. « L’intérêt” pour Cheveyo Tsawa est faux. À ce jour, il n’y a eu aucune démarche de la part du Sporting pour le recrutement du joueur. La seule vérité est que nous avons le joueur référencé, ainsi que des centaines d’autres… », a-t-il expliqué.

Une précision importante, car elle pourrait clairement rebattre les cartes. Si le Sporting ne s’est pas réellement positionné, Lens pourrait avoir un concurrent majeur en moins sur ce dossier.

O “interesse” em Cheveyo Tsawa é falso. Ate ao momento não houve nenhuma movimentação do Sporting para a contratação do jogador. A única verdade é que temos o jogador referenciado (assim como centenas de outros…) — Bernardo (@BerTransfers) June 14, 2026

Une opportunité en or pour Jean-Louis Leca

Dans un marché souvent très disputé, le moindre espace peut devenir une opportunité. Et si le RC Lens a réellement avancé avec une offre de 7 millions d’euros, Jean-Louis Leca pourrait se retrouver dans une position intéressante.

Le Club Bruges resterait un concurrent sérieux, mais l’absence de démarche concrète du Sporting Portugal ouvrirait une brèche. Pour Lens, il s’agit peut-être du bon moment pour accélérer et convaincre le joueur avant que d’autres clubs ne passent à l’action.

Le projet sportif pourrait aussi jouer un rôle clé. Avec un effectif en reconstruction et des départs déjà actés, Cheveyo Tsawa pourrait rapidement obtenir du temps de jeu dans le Nord. Un argument non négligeable pour un jeune joueur en quête de progression.

Un pari jeune, mais déjà crédible

À 19 ans, Cheveyo Tsawa représente évidemment un pari. Mais ce n’est pas un pari aveugle. Son volume de jeu cette saison avec le FC Zurich, son statut d’international suisse U21 et son contrat longue durée montrent qu’il est déjà considéré comme un joueur d’avenir.

Lens ne chercherait pas simplement à remplacer Adrien Thomasson poste pour poste. Le club semble plutôt vouloir préparer l’avenir avec un profil plus jeune, plus évolutif, capable de s’installer progressivement dans l’entrejeu sang et or.

C’est précisément le genre de dossier sur lequel le RC Lens peut faire la différence : un joueur encore accessible, mais dont la cote pourrait grimper rapidement.

Lens peut-il boucler un premier gros coup ?

Le dossier Cheveyo Tsawa pourrait donc devenir l’un des premiers vrais tests du mercato lensois. Jean-Louis Leca sait que le RC Lens doit se renforcer sans se tromper, surtout dans un secteur aussi important que le milieu de terrain.

Avec une offre à 7 millions d’euros et une concurrence possiblement moins forte que prévu, les Sang et Or ont peut-être une carte à jouer. Reste désormais à convaincre le FC Zurich, mais aussi le joueur, que Lens est le meilleur choix pour franchir un cap.

Une chose est sûre : le mercato du RC Lens démarre fort. Et Jean-Louis Leca pourrait bien tenir une belle opportunité pour lancer son été.