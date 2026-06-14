FC Nantes Mercato : gros rebondissement pour Lepenant grâce à Abline et Tati ?

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Johann Lepenant figure parmi les joueurs susceptibles de quitter le FC Nantes cet été, dans un contexte où les ventes d’Abline et Tati pourraient conditionner l’ensemble du mercato nantais.

Le mercato du FC Nantes s’annonce particulièrement agité. D’après les informations partagées par l’insider Emmanuel Merceron sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain Johann Lepenant fait partie des joueurs identifiés comme « candidats au départ ».

Dans son post sur X, Merceron insiste sur un point clé : Lepenant ne sera pas vendu à n’importe quel prix. Le joueur, qui a un statut important, conserve une valeur de marché jugée significative par les dirigeants nantais. Le club entend donc se montrer ferme dans les négociations, afin d’éviter un départ sous-évalué.

Aux dernières nouvelles, Lepenant est observé avec instance par le TFC et le FC Lorient en Ligue 1.

Abline et Tati, les ventes structurantes du mercato

En parallèle, les dossiers Matthis Abline et Tylel Tati apparaissent comme centraux dans la stratégie du club. Les deux joueurs, jeunes et très suivis, sont considérés comme les principales sources potentielles de revenus pour le FC Nantes.

Financièrement, leur départ pourrait rapporter des montants conséquents au club, notamment dans un contexte où Nantes doit rééquilibrer ses finances après une saison difficile. Leur situation influence directement la marge de manœuvre du club sur les autres dossiers, dont celui de Lepenant.

Un mercato conditionné par les ventes

Pour Emmanuel Merceron, la logique est claire : si le FC Nantes parvient à finaliser rapidement les ventes d’Abline et Tati, le club pourrait alors durcir sa position sur les autres départs, et ça pourrait être « dur pour les autres de partir », selon Merceron.

Le FC Nantes s’apprête à vivre un été décisif, et les Canaris pourraient être contraints de remodeler largement leur groupe, en fonction des offres et des opportunités du marché.