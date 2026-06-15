Équipe de France : La pique d’Éthan Mbappé (LOSC) à Kylian Mbappé !

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À la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France dans la Coupe du monde 2026 face au Sénégal, Kylian Mbappé s’est retrouvé face à une question aussi drôle que directe. Et elle ne venait pas de n’importe qui : son petit frère, Ethan Mbappé.

Dans un entretien accordé au Parisien, le capitaine des Bleus a répondu aux questions de plusieurs de ses proches. Le milieu du LOSC, lui, n’a pas hésité à toucher un sujet sensible : les efforts défensifs de son grand frère.

Ethan Mbappé chambre Kylian sur son pressing

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs attaquants de la planète, mais son investissement défensif reste régulièrement pointé du doigt. Un sujet qui revient souvent, en club comme en sélection, et qu’Ethan Mbappé a choisi d’aborder avec une formule bien sentie.

« Est-ce que tu comptes défendre ou presser un jour ? », a lancé le joueur du LOSC à son frère.

Une question piquante, mais posée avec le ton de la famille. De quoi mettre Kylian Mbappé face à un axe de progression souvent évoqué autour de lui, surtout dans une compétition aussi exigeante qu’une Coupe du monde.

Kylian Mbappé reconnaît devoir passer un cap

Loin d’esquiver, le capitaine des Bleus a reconnu qu’il devait progresser dans ce domaine. Et sa réponse a été plutôt claire.

« J’ai toujours été exigeant et je pense qu’il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là », a expliqué Kylian Mbappé, conscient que les grandes équipes modernes demandent des efforts collectifs à tous les joueurs, même aux stars offensives.

L’attaquant français a également insisté sur l’importance de cette Coupe du monde dans son évolution : « C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Tout ça doit commencer avec cette Coupe du monde. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix. »

Première réponse attendue face au Sénégal

Reste désormais à transformer les paroles en actes. L’équipe de France démarre son Mondial ce mardi 16 juin à 21h face au Sénégal, un premier rendez-vous déjà très attendu pour les hommes de Didier Deschamps.

Tous les regards seront évidemment tournés vers Kylian Mbappé, attendu comme leader offensif des Bleus. Mais après la question malicieuse de son petit frère, son comportement sans ballon sera également observé de près.

Ethan Mbappé a peut-être simplement chambré son frère. Mais sa pique pourrait bien devenir l’un des petits fils rouges du début de Mondial français : Kylian Mbappé est-il prêt à défendre pour aller chercher une nouvelle étoile ?