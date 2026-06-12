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FRANCE

FC Nantes Mercato : un flop qui a coûté très cher aux Kita pourrait revenir en Ligue 1 !

Par William Tertrin - 12 Juin 2026, 16:20
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Après un passage raté au FC Nantes, Hyun-seok Hong pourrait déjà retrouver la Ligue 1.

L’aventure française de Hyun-seok Hong n’aura duré que quelques mois. Arrivé au FC Nantes sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat lors de l’été 2025, le milieu sud-coréen n’a jamais réussi à s’imposer sous les couleurs des Canaris. Utilisé à seulement six reprises durant la première partie de saison, il a vu son prêt être interrompu dès le mercato hivernal avant de retourner à Mayence.

Dans la foulée, le club allemand l’a envoyé à La Gantoise, où il avait déjà brillé entre 2022 et 2024. En Belgique, le joueur de 26 ans a retrouvé du temps de jeu et des sensations, sans toutefois réussir à relancer totalement sa carrière internationale.

Mayence prêt à tourner la page

Sous contrat avec Mayence jusqu’en 2028, Hong Hyun-seok ne semble plus entrer dans les plans du club allemand. Déjà prêté à deux reprises en l’espace de quelques mois, l’international sud-coréen apparaît comme un candidat sérieux à un départ définitif cet été. Son profil n’a jamais réellement convaincu en Bundesliga depuis son arrivée en provenance de La Gantoise à l’été 2024.

Estimé à environ 2,5 millions d’euros, le milieu de terrain dispose néanmoins d’une cote encore intéressante sur le marché grâce à son expérience en Belgique, en Allemagne et sur la scène internationale.

Lyon et Toulouse surveillent le dossier

Selon le média local Allgemeine Zeitung, relayé par Foot Mercato, l’OL et le Toulouse FC suivent avec attention la situation du joueur. Les deux clubs voient en lui une opportunité de marché à faible coût pour renforcer leur entrejeu avec un élément capable d’évoluer dans plusieurs rôles au milieu de terrain.

L’OL cherche à densifier son effectif dans un contexte de reconstruction sportive, tandis que Toulouse reste attentif aux profils techniques et mobiles susceptibles d’apporter de la concurrence dans l’entrejeu.

La Turquie également à l’affût

La concurrence s’annonce toutefois réelle pour les clubs français. En Turquie, Trabzonspor et Kasimpasa auraient également manifesté leur intérêt pour l’ancien Nantais. Deux destinations qui pourraient séduire le joueur, à la recherche d’un projet lui garantissant davantage de temps de jeu après une saison particulièrement mouvementée.

À 26 ans, Hyun-seok Hong se trouve à un tournant de sa carrière. Un retour en Ligue 1 pourrait lui offrir l’occasion de faire oublier son échec nantais et de relancer durablement sa trajectoire européenne.

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