À LA UNE DU 14 JAN 2026
[19:59]CAN 2025 : le Sénégal élimine l’Egypte grâce à Sadio Mané
[19:47]OM Mercato : un nouvel espoir pour une doublure de Greenwood à 20 M€
[19:44]Real Madrid : le premier onze d’Arbeloa est tombé
[19:30]Real Madrid : Vinicius Jr victime d’insultes racistes
[19:04]FC Nantes Mercato : un boulet quitte officiellement le club
[18:48]L’OM s’est vengé en beauté de la famille Mbappé
[18:20]FC Barcelone Mercato : Lewandowski sacrifié pour une star à 100 M€, l’histoire est en marche
[17:50]Stade Rennais Mercato : le club prépare l’après-Jérémy Jacquet
[17:35]RC Lens Mercato : Manchester City prêt à céder Khusanov !
[17:20]OM Mercato : Benatia prêt à porter préjudice au FC Barcelone ?
FC Nantes Mercato : un boulet quitte officiellement le club

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 19:04
Hong Hyun-seok à l'échauffement avant Brest-Nantes.
Auteur d’un prêt décevant, le milieu offensif sud-coréen Hong Hyun-seok a quitté le FC Nantes. Il ne retourne pas à Mayence mais file directement en Belgique.

Le prêt de Hong Hyun-seok au FC Nantes est déjà terminé ! Ce n’est pas vraiment une surprise tant le Sud-Coréen prêté par Mayence a déçu sous le maillot jaune. Incapable de créer du danger, dépassé par l’impact physique de la Ligue 1, il a rapidement disparu du onze de départ nantais pour squatter le banc de touche. Le départ de Luis Castro et son remplacement par Ahmed Kantari n’a fait qu’aggraver les choses puisque le nouvel entraîneur l’a écarté dès son premier match, à Angers (1-4).

284 minutes et aucune action décisive…

Un départ convenait à toutes les parties mais un différend financier opposant le FC Nantes à Mayence a failli tout remettre en question. Finalement, une solution a été trouvée sous la forme d’un nouveau prêt, cette fois à La Gantoise. Une sorte de retour aux sources pour Hong Hyun-seok, qui y a joué entre 2022 et 2024, connaissant les meilleures statistiques de sa carrière (18 buts et 20 passes décisives en 104 matches).

Le FC Nantes ne regrettera pas le Sud-Coréen, qui n’a joué que 284 minutes sous le maillot jaune sans avoir jamais été décisif. Présent six fois lors des sept premiers matches de la saison, il n’a plus joué depuis le 4 octobre.

