FC Nantes Mercato : un buteur totalement inattendu a signé ! 

Concentré sur des renforts en défense pour la suite de son mercato hivernal, le FC Nantes n’en a pas oublié de recruter un buteur totalement inattendu.

Ancien pensionnaire du RC Strasbourg, Ibrahima Sissoko a rejoint le FC Nantes en début de semaine. Le 30 décembre, But Football Club vous avait annoncé en premier la piste menant au milieu de terrain de 28 ans. Si son rôle premier sera évidemment de renforcer l’entrejeu du FC Nantes, Ahmed Kantari sait que Sissoko peut aussi dépanner en défense centrale, où il a déjà joué les utilités dans ses clubs précédents. Aussi, derrière l’international malien se cache un buteur qui s’ignore à ses heures perdues. S’il ne compile que 5 buts et 12 passes décisives en 179 matchs dans le championnat, Sissoko est en effet décrit comme un joueur décisif dans le secteur offensif.

Sissoko, grosse frappe et capable de marquer de loin

« C’est un joueur très intéressant, qui a une grande expérience du haut niveau. Je sais qu’avec son expérience, il va apporter beaucoup de choses à cette équipe nantaise, analyse Tenema N’Diaye chez nos confrères d’Africafoot. C’est un milieu box-to-box, qui a beaucoup de qualités techniques et une grosse force de frappe. Il est capable de marquer de loin et couvre bien le terrain. Un gros potentiel physique et athlétique. Une vraie sentinelle… En revanche, il faudrait qu’il s’impose et porte l’équipe nantaise, qui en aura véritablement besoin pour la deuxième partie de saison. »

« Il va revenir sur le devant de la scène »

N’Diaye, qui a évolué au FC Nantes lors de la saison 2009/10 avec 6 buts marqués en 17 matchs, voit loin pour Sissoko et son ancien club : « Le FC Nantes est un grand club, mais qui rencontre des difficultés ces derniers temps en Ligue 1. C’est un club mythique dont les supporters aiment beaucoup les joueurs qui se battent pour l’équipe. L’organisation est très sérieuse et impeccable. S’il arrive à s’imposer au FC Nantes, il va revenir sur le devant de la scène. Je crois en ses qualités et j’espère qu’il sera plus que jamais engagé pour l’objectif du club. » Tous les supporters du FC Nantes ont aussi ce motif d’espoir.