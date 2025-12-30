À LA UNE DU 30 DéC 2025
[09:17]OL Mercato : les débuts d’Endrick fixés, Pierre Ménès le détruit ! 
[08:48]OM, Stade Rennais Mercato : rebondissement total pour El Karouani !
[08:12]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kita cible un géant de la CAN bien connu en Ligue 1
[08:00]PSG : les premiers mots d’Hakimi après son retour avec le Maroc à la CAN 2025
[07:50]ASSE : Kilmer dégaine son premier renfort en Ligue 2 avant même l’ouverture du Mercato ! 
[07:22]OM : le jackpot arrive pour McCourt, un mercato XXL assuré ! 
[07:00]PSG, Real Madrid Mercato : on sait vers club de Ligue 1 se dirige Sergio Ramos
[06:00]ASSE Mercato : un nouveau gardien cet hiver, ça fait débat chez les Verts
[05:00]FC Nantes Mercato : Aboukhlal, une bonne pioche pour les Canaris ?
[00:00]FC Barcelone : Nicki Nicole enceinte de Lamine Yamal, la dinguerie de la fin d’année 2025 !
FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kita cible un géant de la CAN bien connu en Ligue 1

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 08:12
💬 Commenter
Ibrahima Sissoko (Bochum)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le FC Nantes ne compte pas s’arrêter après les arrivées de Deiver Machado et Rémy Cabella. Selon nos informations, Waldemar Kita a coché un nom pour renforcer l’entrejeu au mercato hivernal : Ibrahima Sissoko (28 ans), le milieu défensif malien de Bochum actuellement à la CAN.

Waldemar a les dents longues cet hiver. Après avoir lancé les pistes Zakaria Aboukhlal et Félix Lemaréchal, le président du FC Nantes cible un renfort plus défensif : Ibrahima Sissoko.

Sissoko, un enfant de la Ligue 1

Âgé de 28 ans et mesurant 1,93 m, Sissoko est un vrai géant du milieu. Arrivé libre à Bochum à l’été 2024 en provenance du RC Strasbourg, après un passage à Brest (2015-2018) puis au RCSA (2018-2024), il a confirmé son statut de joueur puissant et capable de tenir le milieu à lui seul. Décrit comme une pieuvre à la Patrick Vieira, le natif de Meaux combine physique, présence dans les duels et capacité à casser les lignes adverses. Cette saison, il a déjà inscrit 3 buts en 6 matches, preuve qu’il peut également apporter offensivement malgré son rôle défensif. Présent à la CAN, Sissoko n’a toutefois pas été aligné contre la Zambie (1-1) ni contre le Maroc (1-1) et les Comores (O-O), en ne décollant pas  du banc de touche.

Un prêt à l’étude avec Bochum

Sa puissance, son expérience de la Ligue 1 et sa présence internationale en font une cible de choix pour le FC Nantes, qui discute actuellement d’un prêt avec Bochum. Dans un milieu qui manque parfois de poids et d’impact, Sissoko serait immédiatement un titulaire capable de stabiliser le jeu, protéger la défense et donner de l’oxygène aux offensifs. Kita confirme donc qu’il est prêt à frapper fort cet hiver : attirer un joueur de cette stature, expérimenté et international, pourrait non seulement renforcer l’équipe mais aussi envoyer un signal fort à la Ligue 1. Pour le FC Nantes, il n’y a plus de temps à perdre.

Bastien AUBERT

FC Nantes

