Le FC Nantes ne compte pas s’arrêter après les arrivées de Deiver Machado et Rémy Cabella. Selon nos informations, Waldemar Kita a coché un nom pour renforcer l’entrejeu au mercato hivernal : Ibrahima Sissoko (28 ans), le milieu défensif malien de Bochum actuellement à la CAN.

Waldemar a les dents longues cet hiver. Après avoir lancé les pistes Zakaria Aboukhlal et Félix Lemaréchal, le président du FC Nantes cible un renfort plus défensif : Ibrahima Sissoko.

Sissoko, un enfant de la Ligue 1

Âgé de 28 ans et mesurant 1,93 m, Sissoko est un vrai géant du milieu. Arrivé libre à Bochum à l’été 2024 en provenance du RC Strasbourg, après un passage à Brest (2015-2018) puis au RCSA (2018-2024), il a confirmé son statut de joueur puissant et capable de tenir le milieu à lui seul. Décrit comme une pieuvre à la Patrick Vieira, le natif de Meaux combine physique, présence dans les duels et capacité à casser les lignes adverses. Cette saison, il a déjà inscrit 3 buts en 6 matches, preuve qu’il peut également apporter offensivement malgré son rôle défensif. Présent à la CAN, Sissoko n’a toutefois pas été aligné contre la Zambie (1-1) ni contre le Maroc (1-1) et les Comores (O-O), en ne décollant pas du banc de touche.

Un prêt à l’étude avec Bochum

Sa puissance, son expérience de la Ligue 1 et sa présence internationale en font une cible de choix pour le FC Nantes, qui discute actuellement d’un prêt avec Bochum. Dans un milieu qui manque parfois de poids et d’impact, Sissoko serait immédiatement un titulaire capable de stabiliser le jeu, protéger la défense et donner de l’oxygène aux offensifs. Kita confirme donc qu’il est prêt à frapper fort cet hiver : attirer un joueur de cette stature, expérimenté et international, pourrait non seulement renforcer l’équipe mais aussi envoyer un signal fort à la Ligue 1. Pour le FC Nantes, il n’y a plus de temps à perdre.

