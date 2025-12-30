À LA UNE DU 30 DéC 2025
[06:00]ASSE Mercato : un nouveau gardien cet hiver, ça fait débat chez les Verts !
[05:00]FC Nantes Mercato : Aboukhlal, une bonne pioche pour les Canaris ?
[00:00]FC Barcelone : Nicki Nicole enceinte de Lamine Yamal, la dinguerie de la fin d’année 2025 !
[23:00]FC Barcelone Mercato : le départ d’un taulier vers un club improbable se dessine cet hiver
[22:26]OM Mercato : deux départs surprises en vue !
[22:06]CAN : le Maroc d’Hakimi et El Kaabi se qualifie avec brio, ça passe aussi pour le Mali
[22:00]FC Nantes Mercato : Imran Louza de retour chez un rival de Ligue 1 ?
[21:30]Stade Rennais, ASSE : le joli témoignage de Mahdi Camara sur Jean-Louis Gasset
[21:00]OM Mercato : Benatia prêt à faire une folie pour un joueur formé au Stade Rennais ?
[20:30]FC Nantes Mercato : Cabella est déjà là, une autre recrue attendue avant l’OM
FC Nantes Mercato : Aboukhlal, une bonne pioche pour les Canaris ?

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 05:00
Zakaria Aboukhlal (Torino)

Comme But Football Club vous l’a annoncé en exclusivité, Zakaria Aboukhlal pourrait signer au FC Nantes cet hiver. Serait-il une bonne pioche ? Le débat est lancé au sein de notre rédaction. 

« Une vraie opportunité à saisir »

« Zakaria Aboukhlal pourrait représenter une vraie pioche pour le FC Nantes cet hiver. Avec sa connaissance de la Ligue 1, il arrive dans un contexte où il cherche à se relancer avant le Mondial 2026 avec le Maroc, ce qui lui donne une motivation supplémentaire. Capable de jouer sur les côtés comme dans l’axe, il est un véritable joueur de rupture : ses accélérations, sa capacité à éliminer un ou deux adversaires et son instinct pour créer des situations dangereuses font de lui un profil capable de transformer le jeu offensif des Canaris.

Même si certains supporters du FC Nantes s’interrogent sur son attitude et son passé à Toulouse, Aboukhlal arrive avec la volonté claire de montrer qu’il est plus mature. Sur le plan tactique, le Marocain de 25 ans apporterait non seulement de la profondeur et du dynamisme, mais aussi une capacité à faire basculer les matchs à lui seul, ce qui manque cruellement à l’attaque nantaise cette saison. Pour le FC Nantes, c’est une opportunité de marché à saisir d’autant que l’option d’achat reste dans les clous de Waldemar Kita (6 M€). »

Bastien AUBERT

« A priori c’est du gagnant-gagnant »

« Aboukhlal a tout d’une bonne pioche pour le FC Nantes, je suis d’accord avec Bastien. On parle là d’un joueur qui connait bien la Ligue 1 et qui en plus sera revanchard après son expérience peu concluante en Italie. Sur le papier, le mariage peut être bon, ça peut matcher. Après, il faut voir où en est le Marocain physiquement, et mentalement.

Mais Aboukhlal offre quand même certaines garanties aux Canaris. Son profil est intéressant, d’autant qu’il est polyvalent. A Toulouse, il était capable de jouer, et d’être décisif, en étant tantôt sur un côté tantôt dans l’axe. Cela offrira plus d’options à Ahmed Kantari. Et sa présence pour permettre au nouveau coach nantais d’installer Matthis Abline dans l’axe, à son meilleur poste. Donc Aboukhlal à Nantes, pour moi aussi, c’est oui. »

Laurent HESS

