FC Nantes Mercato INFO BUT! : les Kita avancent sur 3 dossiers et un coup retentissant pour la Ligue 1

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le FC Nantes a clairement identifié sa priorité offensive pour le mercato hivernal : Zakaria Aboukhlal (Torino, 25 ans). Et ce n’est pas tout pour janvier.

Le FC Nantes a bien l’intention de faire feu de tout bois au mercato hivernal. Selon nos informations, Zakaria Aboukhlal est l’attaquant recherché par les Kita pour renforcer la ligne offensive des Canaris le mois prochain. Le Marocain, qui ne joue quasiment pas au Torino cette saison (9 matches disputés, aucune statistique notable), serait intéressé par un retour en Ligue 1.

Aboukhlal intéressé par le FC Nantes

Une opportunité que les dirigeants nantais ne veulent pas laisser passer. Aboukhlal connaît déjà très bien le championnat français pour y avoir brillé à Toulouse avant son transfert à Turin l’été dernier, contre 8 millions d’euros. Toujours selon nos informations, le FC Nantes souhaite concrétiser son retour en Ligue 1 sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 6 millions d’euros.

Ça discute aussi pour un milieu de Ligue 1

Les discussions sont déjà très actives et s’annoncent âpres, mais le club est déterminé à finaliser l’opération. Waldemar Kita n’en reste pas là : le dossier Aboukhlal s’inscrit dans un mercato hivernal plus large, avec au moins trois autres renforts visés pour renforcer l’effectif. Les discussions sont en cours avec au moins un milieu de terrain prometteur de Ligue 1. La direction du FC Nantes n’a pas l’intention de tergiverser pour redresser la courbe des résultats cet hiver.

Bastien AUBERT