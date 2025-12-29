À LA UNE DU 29 DéC 2025
[08:46]OL : à peine arrivé à Lyon, Endrick victime d’un gros coup dur !
[08:15]PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Michael Olise ! 
[07:46]ASSE : Kilmer a accéléré sur une recrue qui va changer la face du club  
[07:22]FC Nantes Mercato INFO BUT! : les Kita avancent sur 3 dossiers et un coup retentissant pour la Ligue 1
[07:00]OM : c’est imminent, un buteur polémique de la CAN à Marseille ! 
[06:00]ASSE Mercato : Stassin ou Davitashvili, qui Kilmer Sports doit-il vendre en janvier ?
[05:00]Mercato : faut-il croire à un échange Vitinha-Vinicius entre le PSG et le Real Madrid ?
[00:00]Real Madrid : Mbappé et une candidate de télé-réalité au cœur d’une rumeur qui fait le buzz
[23:05]Stade Rennais : la Côte d’Ivoire de Fofana tenue en échec par le Cameroun de Nagida à la CAN
[22:47]RC Lens Mercato : la priorité de l’été s’envole déjà, un géant anglais a mis le paquet
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato INFO BUT! : les Kita avancent sur 3 dossiers et un coup retentissant pour la Ligue 1

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 07:22
💬 Commenter
Zakaria Aboukhlal (Torino)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le FC Nantes a clairement identifié sa priorité offensive pour le mercato hivernal : Zakaria Aboukhlal (Torino, 25 ans). Et ce n’est pas tout pour janvier. 

Le FC Nantes a bien l’intention de faire feu de tout bois au mercato hivernal. Selon nos informations, Zakaria Aboukhlal est l’attaquant recherché par les Kita pour renforcer la ligne offensive des Canaris le mois prochain. Le Marocain, qui ne joue quasiment pas au Torino cette saison (9 matches disputés, aucune statistique notable), serait intéressé par un retour en Ligue 1. 

Aboukhlal intéressé par le FC Nantes 

Une opportunité que les dirigeants nantais ne veulent pas laisser passer. Aboukhlal connaît déjà très bien le championnat français pour y avoir brillé à Toulouse avant son transfert à Turin l’été dernier, contre 8 millions d’euros. Toujours selon nos informations, le FC Nantes souhaite concrétiser son retour en Ligue 1 sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 6 millions d’euros. 

Ça discute aussi pour un milieu de Ligue 1 

Les discussions sont déjà très actives et s’annoncent âpres, mais le club est déterminé à finaliser l’opération. Waldemar Kita n’en reste pas là : le dossier Aboukhlal s’inscrit dans un mercato hivernal plus large, avec au moins trois autres renforts visés pour renforcer l’effectif. Les discussions sont en cours avec au moins un milieu de terrain prometteur de Ligue 1. La direction du FC Nantes n’a pas l’intention de tergiverser pour redresser la courbe des résultats cet hiver.

Bastien AUBERT

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot