FC Nantes Mercato –  INFO BUT! : les Kita ont tenté un gros coup à l’OGC Nice

Avec notre correspondant Bastien Aubert.

Le FC Nantes sait qu’il sera très attendu lors de ce mercato d’hiver, et le club va s’employer à recruter des joueurs d’expérience et rompus à la Ligue 1, comme ça a été le cas avec Machado et Cabella. Et, selon les informations de notre correspondant Bastien Aubert, le FCN a sondé le terrain ces derniers jours pour Morgan Sanson, milieu expérimenté de 31 ans actuellement à l’OGC Nice.

Une piste d’abord initiée par Luis Castro, mais l’opération s’annonce pour l’instant trop compliquée à boucler, notamment en raison du salaire élevé du joueur (180 000 euros mensuels bruts selon la dernière estimation de L’Équipe) et du refus temporaire de ce dernier de s’engager avec les Canaris. Nantes a tenté d’avancer sur ce dossier il y a un peu plus d’une semaine, mais la piste ne devrait donc pas aboutir. Elle correspondait pourtant pleinement aux besoins du club, quand on sait que Sanson compte 287 matchs de Ligue 1 disputés avec Montpellier, Marseille, Strasbourg, et donc Nice. Sous contrat jusqu’en 2027 au Gym, il est estimé à 4 millions d’euros sur Transfermarkt.

Sanson n’est plus un titulaire indiscutable

Depuis le début de la saison 2025‑26, Sanson n’est plus un titulaire indiscutable à Nice. Avec le recrutement estival de milieux comme Charles Vanhoutte et Salis Abdul Samed, ou encore l’émergence de Bouadaoui, l’entraîneur Franck Haise a modifié ses schémas, reléguant Sanson à un rôle plus secondaire en championnat — il n’a été titularisé que 3 fois en Ligue 1. Malgré son temps de jeu réduit, Sanson a toutefois commencé plusieurs matches en Coupe d’Europe cette saison (4), ce qui montre que l’entraîneur compte encore sur son expérience dans certaines circonstances. Il a d’ailleurs marqué face à l’ASSE en Coupe de France juste avant la trêve.

Il faut aussi rappeler que Nice traverse une saison très compliquée, marquée par une période délicate de 6 défaites de suite en L1 et des problèmes extra‑sportifs comme l’altercation avec des supporters impliquant des joueurs cadres (Moffi, Boga). À Nantes, le cadre n’est pas forcément mieux, étant donné que les Canaris sont 17es et relégables. Mais les Kita, par la force des choses, vont devoir passe à un autre dossier.

