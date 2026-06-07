FC Nantes : un nouvel international chez les Canaris !

Le milieu de terrain du FC Nantes, Bahmed Deuff, est officiellement un international mauritanien.

Le FC Nantes a un nouvel international dans son effectif : Bahmed Deuff. Appelé pour la première fois de sa carrière avec la sélection mauritanienne à l’occasion du rassemblement de juin, le jeune milieu de terrain des Canaris a connu ce vendredi un moment important en honorant sa première cape sous les couleurs des Mourabitounes.

Première sélection pour Deuff avec la Mauritanie

Le joueur nantais est entré en jeu à la 75e minute de la rencontre amicale opposant la Mauritanie à l’Angola (1-1), disputée au stade Larbi Zaouli de Casablanca, au Maroc. Une entrée qui lui a permis de découvrir le niveau international et de franchir une nouvelle étape dans sa progression.

Cette première sélection vient récompenser les performances et le potentiel affichés par Bahmed Deuff au sein du club nantais. À seulement quelques semaines de la reprise de la saison, cette expérience avec la sélection mauritanienne pourrait lui permettre de gagner en confiance et en maturité.

Pour le FC Nantes, il s’agit également d’une bonne nouvelle. Voir l’un de ses jeunes joueurs accéder à la scène internationale confirme la qualité du travail effectué au sein du centre de formation et offre à Bahmed Deuff une belle opportunité de poursuivre son développement au plus haut niveau.