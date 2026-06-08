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FRANCE

RC Lens Mercato : la nouvelle doublure d’Udol trouvée par Leca ?

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 21:59
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Nair Tiknizyan (Étoile Rouge de Belgrade)

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, le RC Lens penserait à Nair Tiknizyan, qui évolue à l’Étoile Rouge de Belgrade.

Pour doubler Matthieu Udol au poste de piston gauche et renforcer globalement sa défense, le RC Lens avait recruté Arthur Masuaku lors du dernier mercato hivernal. Mais l’international congolais, apparu à seulement six reprises toutes compétitions confondues sous le maillot artésien, n’a pas réellement convaincu. Prêté par Sunderland sans option d’achat, il devrait donc faire son retour en Angleterre cet été.

Le remplaçant de Masuaku déniché en Serbie ?

Jean-Louis Leca va ainsi devoir s’atteler à la recherche d’un nouveau piston gauche. Et le directeur sportif lensois pourrait bien trouver son bonheur en Serbie. Selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, le vice-champion de France suivrait avec attention le profil de Nair Tiknizyan, latéral gauche de l’Étoile Rouge de Belgrade.

La concurrence s’annonce toutefois relevée pour le RC Lens dans ce dossier. Côme, l’Ajax Amsterdam et l’Olympiakos seraient également intéressés par l’international arménien. Reste désormais à savoir si l’intérêt lensois se transformera en offensive concrète dans les prochaines semaines.

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