FC Nantes Mercato : une nouvelle recrue a signé, au moins trois autres attendues !

La venue de Rémy Cabella devrait bientôt être officialisée par le FC Nantes.

Le FC Nantes est en feu sur le marché des transferts. Alors que le mercato hivernal n’a pas encore officiellement ouvert ses ouverts, les dirigeants nantais ont déjà finalisé deux arrivées : Deiver Machado et Rémy Cabella.

Officialisation imminente pour Cabella !

Si Deiver Machado a rejoint les Canaris début décembre en tant que joker, Rémy Cabella n’a pas encore été officialisé par le club des bords de l’Erdre. Selon Ouest-France, cela ne devrait toutefois plus tarder. Le milieu offensif français aurait signé son contrat avec le FC Nantes, et l’officialisation devrait intervenir sous peu. Il est attendu dimanche à Nantes pour la reprise de l’équipe lundi prochain. Rémy Cabella arrive en provenance de l’Olympiakos sous la forme d’un prêt de six mois, sans option d’achat.

3 ou 4 recrues attendues après Machado et Cabella !

Toujours d’après Ouest-France, la direction nantaise chercherait encore des renforts à d’autres postes. Un ou deux défenseurs centraux, un milieu de terrain relayeur au profil box-to-box et un ailier droit seraient ciblés en priorité. Étudiées par le board du FCN, les pistes Abakar Sylla (RC Strasbourg) et Issa Diop (Fulham) ne seraient plus d’actualité.