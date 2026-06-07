ASSE : le club de Ligue 1 intéressé par Montanier aurait fuité

À peine parti de l’ASSE, Philippe Montanier pourrait rapidement retrouver un banc en Ligue 1. Le FC Lorient l’aurait d’ailleurs placé en tête de sa short-list pour succéder à Olivier Pantaloni.

L’histoire entre Philippe Montanier et l’ASSE vient tout juste de se terminer que son nom circule déjà avec insistance sur le marché des entraîneurs. Après l’échec des barrages d’accession face à Nice et la séparation actée avec les Verts, le technicien de 61 ans pourrait rapidement rebondir dans l’élite française. En effet, comme révélé par notre correspondant Laurent Hess, Montanier intéresse déjà un club de Ligue 1. Selon Morning Foot, c’est le FC Lorient qui en aurait fait l’une de ses priorités pour la saison prochaine.

Arrivé en février pour relancer une équipe stéphanoise en perte de vitesse après le départ d’Eirik Horneland, Montanier a redonné de l’élan à l’ASSE. Malgré une dynamique positive sur la phase retour, les Verts ont finalement échoué aux portes de la Ligue 1 lors du barrage contre l’OGC Nice.

Lorient penserait sérieusement à Montanier

Le FC Lorient aurait donc réduit sa liste de candidats à deux profils : Philippe Montanier et Alexandre Dujeux. Le club breton, sous l’égide de Black Knight Football Club, souhaite rapidement nommer son nouvel entraîneur afin de préparer le mercato et la reprise estivale dans les meilleures conditions. Le nom de Wilfried Nancy, associé à l’ASSE, a aussi été cité au FCL.

Mais le profil de Montanier séduirait particulièrement les dirigeants lorientais. Son expérience de la Ligue 1, sa capacité à travailler avec des moyens maîtrisés et les résultats obtenus avec Saint-Étienne ces derniers mois constituent autant d’arguments en sa faveur. De plus, Montanier connaît parfaitement l’Ouest de la France pour avoir dirigé le Stade Rennais au cours de sa carrière.

Kilmer veut un entraîneur étranger

Ces derniers jouers, Philippe Montanier a également été associé au FC Nantes, mais a finalement décliné la proposition. Pendant que l’ancien du RC Lens pourrait retrouver rapidement la Ligue 1, les dirigeants stéphanois poursuivent leurs recherches pour trouver le futur entraîneur chargé de ramener le club dans l’élite. Plusieurs profils sont étudiés et un nom se détacherait même en interne, avec une préférence pour un coach étranger.

Une chose est certaine : si Lorient confirme son intérêt et accélère sur le dossier, Philippe Montanier ne devrait pas rester longtemps sans club. Une perspective qui pourrait laisser quelques regrets chez certains supporters stéphanois, convaincus que le technicien n’a pas eu le temps de mener son projet jusqu’au bout.